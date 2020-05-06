【新冠肺炎】習近平：疫情仍有很大不確定性

國家主席習近平主持中共中央政治局常務委員會會議，指目前境外疫情擴散蔓延勢頭並沒有得到有效遏制，國內個別地區出現聚集性疫情，新冠肺炎疫情還有很大不確定性。

習近平在會議聽取疫情防控工作中央指導組工作滙報，研究完善常態化疫情防控體制機制。他表示，湖北省疫情防控已由應急性超常規防控向常態化防控轉變，但並不意味防控措施可以鬆一鬆、歇一歇。黨中央決定繼續派出聯絡組，加強對湖北省和武漢市疫情防控後續工作指導支持。

習近平強調，要繼續指導做好治愈患者康復和心理疏導工作，督促落實常態化疫情防控措施，外防輸入、內防反彈，要毫不懈怠抓好各項工作，鞏固疫情防控成果，決不能前功盡棄。要協調推動湖北省和武漢市在做好常態化疫情防控工作的同時，推動支持湖北省經濟社會發展一攬子政策落實到位，加快恢復生產生活正常秩序。

另外，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議。會議指出，各地各部門推進復工復產和助企紓困的舉措，積極成效正在顯現，復工復產正逐步達到正常水平，企業困難得到一定緩解，經濟社會運行逐步趨於正常。會議要求，要根據形勢變化和企業訴求，及時推出和完善相關政策。

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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