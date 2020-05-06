  • 28°C
香港時間 : 2020506日 (三) 22:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】習近平：疫情仍有很大不確定性

國情動向 20:51 2020/05/06

分享：

國家主席習近平主持中共中央政治局常務委員會會議，指目前境外疫情擴散蔓延勢頭並沒有得到有效遏制，國內個別地區出現聚集性疫情，新冠肺炎疫情還有很大不確定性。

習近平在會議聽取疫情防控工作中央指導組工作滙報，研究完善常態化疫情防控體制機制。他表示，湖北省疫情防控已由應急性超常規防控向常態化防控轉變，但並不意味防控措施可以鬆一鬆、歇一歇。黨中央決定繼續派出聯絡組，加強對湖北省和武漢市疫情防控後續工作指導支持。

習近平強調，要繼續指導做好治愈患者康復和心理疏導工作，督促落實常態化疫情防控措施，外防輸入、內防反彈，要毫不懈怠抓好各項工作，鞏固疫情防控成果，決不能前功盡棄。要協調推動湖北省和武漢市在做好常態化疫情防控工作的同時，推動支持湖北省經濟社會發展一攬子政策落實到位，加快恢復生產生活正常秩序。

另外，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議。會議指出，各地各部門推進復工復產和助企紓困的舉措，積極成效正在顯現，復工復產正逐步達到正常水平，企業困難得到一定緩解，經濟社會運行逐步趨於正常。會議要求，要根據形勢變化和企業訴求，及時推出和完善相關政策。

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

【中美 疫情】中美疫戰內幕：46歲白宮「國安少帥」主導對華心戰
今日
【中美 疫情】中美疫戰內幕：46歲白宮「國安少帥」主導對華心戰
【中美 疫情】特朗普打歐洲牌　施壓歐盟支持調查中國疫情
今日
【中美 疫情】特朗普打歐洲牌　施壓歐盟支持調查中國疫情
【全球索償】「八國聯軍」索賠來勢洶洶 習西巡講話藏應對之策？
2020/04/30
【全球索償】「八國聯軍」索賠來勢洶洶 習西巡講話藏應對之策？
【中國經濟】習近平︰經濟穩中向好長期向好趨勢未變
2020/04/23
【中國經濟】習近平︰經濟穩中向好長期向好趨勢未變
疫情 政治 經濟 習近平 中共中央政治局 中國共產黨 武漢 湖北省 肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

【兩會2020】彭博：中國據悉考慮不設今年GDP增長數字

下一篇文章

【中美角力】除非全球經濟體系瓦解 中美不會發生冷戰2.0（訂戶專享）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美貿易戰協議】特朗普不想打「自殺式貿易戰」　幕僚表態藏密碼　
【中美貿易戰協議】特朗普不想打「自殺式貿易戰」　幕僚表態藏密碼　
【中美關係】以流利中文警示中國　46歲白宮「鷹悍」博明如何成美中角力軍師（有片）
【中美關係】以流利中文警示中國　46歲白宮「鷹悍」博明如何成美中角力軍師（有片）
【中美角力】「一些人位置高不意味智商高」 崔天凱駁美政客
【中美角力】「一些人位置高不意味智商高」 崔天凱駁美政客
【調查疫情】路透：北京內部報告稱全球反華情緒是八九年以來最高
【調查疫情】路透：北京內部報告稱全球反華情緒是八九年以來最高
【中美 疫情】中美疫戰內幕：46歲白宮「國安少帥」主導對華心戰
【中美 疫情】中美疫戰內幕：46歲白宮「國安少帥」主導對華心戰
【中美角力】遭北京連番痛罵 美國務卿蓬佩奧何許人？
【中美角力】遭北京連番痛罵 美國務卿蓬佩奧何許人？