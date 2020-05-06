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虎門大橋連續第二日出現波動 專家指原因需等測量數據結果（有片）

社會熱點 21:10 2020/05/06

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虎門大橋昨下午發生異常抖動，官方封閉大橋後，今日（5月6日）虎門大橋的橋面又出現小幅振動。橋樑設計專家、橋樑風工程研究專家葛耀君教授表示，後續的渦振與昨日發生的首次渦振之間沒有直接關係，具體原因還需等測量數據結果。

據內地《新京報》，廣東虎門大橋橋面在5日下午出現較大幅度的振動，廣東省交通集團有限公司通報稱，係因沿橋跨邊護欄設置的水馬導致渦振，並於當日撤掉水馬。

但今日上午，虎門大橋再次出現振動，振動幅度肉眼可見。從中國天氣網查詢發現，今日上午虎門大橋周邊風力保持在三四級狀態，整體較為平穩。

葛耀君介紹，近兩日的振動均屬渦振，但經與現場人員及其他橋樑專家溝通得知，今日的渦振程度，相較前一日較輕。

【突發】廣東虎門大橋橋面如波浪般起伏 官方指是風太大（有片）

葛耀君說，設置的水馬昨日已被撤掉，因此今日發生的渦振與氣動外形的改變並無關係。他推測，更可能是因為橋的某個受力性能發生變化，或橋的機械阻尼、結構阻尼變小等因素。他指，後續渦振的成因，專家組依舊在等測量數據。

6日上午11時許，廣東省交通集團有限公司稱，虎門大橋橋面已基本恢復常態。虎門大橋管養單位已緊急開始對大橋進行全面檢查檢測，同時交通運輸部已組建專家工作組到現場指導，虎門大橋將繼續封閉雙向交通，有關單位正全力加快檢測，爭取儘早開放交通。

虎門大橋是連接廣州市南沙區與東莞市虎門鎮的跨海大橋，屬於大型懸索橋，其主航道跨徑888米，1997年建成通車，1999年通過竣工驗收。去年就有媒體報導，由於虎門大橋段長時間處於超負荷運行，導致虎門大橋懸索橋、輔航道橋東引橋、太平大橋、廣濟2號橋、大涌橋及深灣橋等6處橋樑段存在不同程度的病害。

責任編輯：費風

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