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易烊千璽不是複姓  伊能靜姓伊能  明星姓名有出處

社會熱點 22:00 2020/05/06

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內地年輕新星易烊千璽憑《少年的你》奪得今屆香港電影金像獎「最佳新人獎」。不少人對易烊千璽這個名字感到奇怪，以為他是複姓。其實，易烊千璽只是姓易，名字用三個字。內地明星中姓名四個字大不乏人，當中有少數民族，也有特別典故。

要說起特殊的姓氏相信大家都能說的上幾個，可能在你的身邊也存在這樣特殊姓氏的人，有單個姓氏的不是常見的，最多的可就要屬複姓了比如：皇甫、諸葛、歐陽、等等。

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但易烊千璽不是複姓，他姓易，名烊千璽。易烊千璽2000年出生於湖南懷化，烊在他老家是歡迎的意思，千璽指他生於千禧年。易烊千璽合起來的意思就是「易家歡迎千璽的到來」。

另一個姓名四個字的明星是女歌手、影星李斯丹妮。李斯丹妮也只是姓李，她爸爸接受採訪時說的，李斯丹妮是女孩，所以取名丹妮，而爸爸有希望她長大能斯斯文文成為大家閨秀，所以又在中間加了一個斯字，所以就叫李斯丹妮。 

至於少數民族明星姓名用四個字的就很多了，早期的有很出名的斯琴高娃，她是蒙古族人。另一位較有名氣的是愛新覺羅·啟星，說起這個名字就厲害了，確確實實是皇族的血統。愛新覺羅·啟星的曾祖父是末代皇帝愛新覺羅·溥儀的嫡堂兄所以愛新覺羅·啟星中國內地女演員但她真的就是實打實的貴族。

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此外，一個例外是伊能靜，她本來是四字姓名。伊能靜相信大家對於她並不算陌生，說起她這個姓氏的確是不常見的，就連我們的百家姓上也找不到這個姓氏，然而其實伊能靜只是後來改的，她全名之前叫伊能靜江，伊能其實是日本的一個姓氏，原因則是她的繼父是為日本人而且是姓伊能。

還有就是楊冪。楊冪是當下最炙手可熱的藝人之一，她的姓氏很常見，她的名字由來也很有趣。我們很多人最早認識「冪」這個字，大都是通過中學代數課，意指乘方運算的結果。而楊冪的父親母親都姓楊，再加上楊冪，就有了三個姓楊的，三個楊相乘即三次方，三次方又是三次冪，「楊冪」這個名字也就由此而來。

責任編輯：高青

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