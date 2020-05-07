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【中美貿易戰協議】蓬佩奧延交人權法報告  香港再成中美貿易戰籌碼

國情動向 05:04 2020/05/07

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【中美貿易戰協議】蓬佩奧延交人權法報告 ，香港再成中美貿易戰籌碼。

美國國務卿蓬佩奧表示，美國政府關注中方當局是否會對香港採取進一步行動，所以會延遲向國會提交有關《香港人權與民主法案》的年度報告。但觀察人士認為，美方此舉不是在香港議題放輕對中國施壓，相反更是以退為進、加大操作力度，以香港作為下一階段中美角力、尤其是中美貿易戰的籌碼。這令香港局勢陡添變數。

美國總統特朗普去年11月27日簽署實施國會通過的《香港人權與民主法案（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）》。法案要求國務卿每年向國會提交香港自治情況年度報告，以決定是否制裁侵損香港人權的公職人員，並決定是否延續香港獨立關稅區等特殊地位。該報告原擬本月發布。

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蓬佩奧（Mike Pompeo）當地時間6日表示，他將會延遲向國會提交有關香港的報告，以檢視中國當局是否會對香港採取進一步行動。他解釋，美國政府關注中國本月底舉行的全國人大會議的前後，中方治港政策會否進一步收緊；包括更多地「削弱香港的自治」。

美國《香港人權法》報告  原擬本月呈國會

值得注意是，蓬佩奧4月29日也曾表示，不支持香港《基本法》第23條立法，並非常憂慮中國增加干預香港自治的情況，反映美方緊盯着中方的香港政策路線。他更強調，香港一旦訂立嚴厲的國家安全法律，並不符合利益。

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當了解這一背景後，可以合理推斷，蓬佩奧如今決定延遲呈交香港報告，但並不意味美方放鬆對香港議題的操作；事實上，他亦表明延後公報文件，只是為了觀察中方有否進一步「侵損」自治香港。

以退為進  促使中國遵守中美貿易戰協議

美方此舉實質是以退為進，試圖凸顯他們在香港局勢的影響力，達至制衡中國之目的。

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更重要是，美方正敦促中方遵守今年一月簽署的中美貿易協議，包括讓中方購買天量的美國商品、特別是農產品；因此美今次延緩公布香港報告，頗有以退為進、以香港作為籌碼的意味，警告中方必須依約購買美國貨，否則會在香港等問題上出手，懲罰中國政府。

可以說，美方這些舉動預示著一個現實，香港議題已被納入特朗普的武器箱中、他視之為下一階段中美角力的籌碼。香港局勢未來恐再增添變數，甚至山雨欲來。

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本報記者：程國知

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