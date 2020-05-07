▲ 【中美 疫情】蓬佩奧矛頭指華 把新冠肺炎數十萬死歸咎中國

中美關係在新冠肺炎疫情中急墮谷底。美國國務卿蓬佩奧今天再度嚴詞抨擊中國政府，把全球數十萬人（實際是25.5萬人）死於新冠肺炎歸咎於中國，並重申要求中國分享疫情資訊。

儘管中方已多次否定隱瞞疫情之說，但蓬佩奧（Mike Pompeo）在國務院記者會上表示：「他們曉得，中國原可避免全球數十萬人死亡，中國原可避免世界落入全球經濟萎靡。」

「中國仍拒絕分享給我們人民安全所需的資訊。」

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另外，有人指蓬佩奧與總統特朗普政府其他成員，對於病毒確切來源發布的聲明自相矛盾，蓬佩奧今天予以駁斥。

蓬佩奧上月30日曾表示，目前還不知道病毒是出自實驗室、活禽市場或是其他地方。他接著於3日指出，有「大量證據」顯示病毒來自中國科學院武漢病毒研究所。

蓬佩奧今天則指美國還不能肯定，但有大量證據顯示病毒來自該實驗室。

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他表示：「每一個聲明都完全連貫…我們全都在嘗試找出正確答案並嘗試釐清。不同地方的評估有不同程度的把握。」

批評者認為美國政府試圖轉移焦點，讓世人別關注美國因應疫情速度緩慢。根據官方數據，新冠肺炎迄今已奪走全球超過25萬5000人性命，美國是死亡人數最多的國家，累計已逾7萬人染疫不治。

責任編輯：伍樂