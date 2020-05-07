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【中美貿易戰協議】特朗普：或一兩周後報告中國履行貿易協議情況

經濟脈搏 09:29 2020/05/07

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美國總統特朗普周三（5月6日）表示，他將能夠在約一到兩星期後，報告中國是否正在履行第一階段貿易協議規定的義務，他密切關注中國是否兌現增加購買美國商品的承諾。

中美正因新冠肺炎疫情問題而緊張關係升溫。有美國官員表示，正考慮對中國採取行動，包括可能加徵關稅、將供應鏈從中國轉移。不過，當被問及這些問題時，特朗普在記者會上表示，「我們正在解決這些重大問題當中，所以我不想現在討論」。

此前，特朗普曾威脅，可能會考慮用關稅手段來懲罰中國應對疫情。中國外交部發言人華春瑩昨稱，關稅既傷對手也傷自己，打貿易戰不符合任何人的利益，強調在當前形勢下，各方應合作，而不是尋求利用關稅作為武器和大棒來脅迫其他國家。

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特朗普周三稱，中國正購買大量美國農產品，但質疑採購規模是否滿足協議中對於美國農產品、製成品、能源和服務的購買承諾。他將能夠在大約一、兩星期以後報告情況，內容不僅是農業方面，還與其它許多行業有關。他希望中國能夠履行協議，會拭目以待。

華盛頓承諾將與北京就第二階段貿易協議展開談判，以解決政府補貼和棘手的技術轉讓問題，但新冠肺炎疫情爆發，導致美國經濟停擺，有關磋商尚未啟動。

責任編輯：伍樂

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