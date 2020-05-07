【調查疫情】世衛擬派團赴華調查新冠病毒源頭 中國代表：暫不邀國際專家

新冠肺炎疫情肆虐全球，世界衛生組織（WHO）周三（5月7日）表示正與中國協商，派出代表團到中國，調查新冠病毒源頭。但在同一天，中國常駐聯合國日內瓦代表陳旭表示，在抗疫取得最終勝利前，中國不會邀請國際專家調查新冠病毒源頭。

新冠肺炎疫情最先在中國爆發，多國提出要調查疫情源頭。世衛流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，正與中國討論進一步考察任務。

她稱，不知道起源於什麼動物，就很難阻止它再次發生。此前，世衛表示，新型冠狀病毒可能起源於蝙蝠。

華代表：邀專家要有「正確氣氛」

不過，陳旭在網上記者會稱，中國在抗疫工作取得最終勝利，不會請國際專家調查新冠病毒源頭，強調中國的首要任務是先戰勝疫情。

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他表示，中方並非憎惡所有類型調查、查詢或評估，因為上述行動能協助國際社會進行相關工作，為未來公共衛生緊急事件做準備。而對於是否發出邀請，或如何發出邀請，須擬定正確的優先順序；另一方面，需要正確的氛圍。他認為，認為針對中國充滿政治動機的指控、污衊及毀謗，已經令氣氛惡化。

美國國務卿蓬佩奧近日表示，他有大量證據證明新冠病毒源自武漢病毒實驗室。中國外交部發言人華春瑩促他拿出證據，並指注意到國際社會強烈呼籲美方接受調查、回應關切，希望美方本著負責任的態度，一方面採取切實舉措，消除國際社會的疑慮；另一方面不要再對中國甩鍋推責。這個鍋實在是太大了，他甩不出去的。

責任編輯：伍樂

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