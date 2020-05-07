▲ 【中美 疫情】特朗普稱疫情嚴峻過911襲擊 白宮：中美關係已令人沮喪。

美國總統特朗普今天將新冠肺炎疫情與珍珠港事件、911恐襲相提並論，形容新冠肺炎是美國史上遭遇到的最嚴重「襲擊」，比珍珠港事件嚴重。美國政府繼續把疫情矛頭指向中國，白宮新聞發言，現階段的中美關係充滿失望與沮喪。

中國官方近期已多次表明，中國沒有隱瞞疫情，並指有外國政客抹黑中國。

白宮發言人：中國把美國人生命置於風險

白宮發言人麥肯內妮（Kayleigh McEnany）當地時間周三在記者會上表示，中國緊握病毒資訊不放，「現在，這是一段令人失望和沮喪的關係」。

Right now it is a relationship of disappointment and frustration......

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她還稱，中國把美國人的生命置於風險之中，特朗普對此感到失落。

▲ 白宮發言人麥肯內妮（Kayleigh McEnany）當地時間周三在記者會上表示，中國緊握病毒資訊不放，「現在，這是一段令人失望和沮喪的關係」。

特朗普近日多次提及將對病毒源自中國的論點，公布最終報告，並要求中國方面應該對病毒的起源保持公開透明；國務卿蓬佩奧則表示，中國原本可以避免全球經濟委靡不振，但卻沒有這麼做，反而掩蓋疫情爆發，到現在還不肯分享能保護人民安全的資訊。

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另外一方面，特朗普周三在白宮橢圓形辦公室被問及疫情問題，包括美國民眾還要忍受多久的居家禁令時；他表示，不認為民眾還能忍受太久，美國無法承受太久，這樣的情況不能持續。

特朗普還把疫情批擬珍珠港事件

特朗普接着表示，美國正歷經有史以來最嚴重的襲擊，比珍珠港事件還嚴重，比911紐約世界貿易中心恐怖襲擊還嚴重，因從未有過任何類似新冠肺炎疫情的襲擊。

特朗普再把疫情「襲擊」責任歸究中國，說「這從來都不應該發生。這應該從源頭受到制止。這應該在中國受到制止。這應該在源頭一開始就受到制止，但這沒有發生。」

And it should've never happened. It could've been stopped at the source. It could've been stopped in China. It should've been stopped right at the source, and it wasn't.

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1941年發生的珍珠港事件是美國參與第二次世界大戰的主因，當時日本海軍突襲美國位於夏威夷珍珠港的海軍基地，這起事件造成2400多名美軍陣亡。

911恐怖襲擊則發生在2001年，紐約是911恐攻主要目標之一。紐約世貿中心遭到恐怖分子挾持的客機衝撞，造成近3000人死亡，雙塔也因遭到攻擊，結構受損倒塌。

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責任編輯：伍樂

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