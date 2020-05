【中美 疫情】特朗普稱疫情嚴峻過911襲擊　白宮：中美關係已令人沮喪。

美國總統特朗普今天將新冠肺炎疫情與珍珠港事件、911恐襲相提並論,形容新冠肺炎是美國史上遭遇到的最嚴重「襲擊」,比珍珠港事件嚴重。美國政府繼續把疫情矛頭指向中國,白宮新聞發言,現階段的中美關係充滿失望與沮喪。

中國官方近期已多次表明,中國沒有隱瞞疫情,並指有外國政客抹黑中國。

白宮發言人:中國把美國人生命置於風險

白宮發言人麥肯內妮(Kayleigh McEnany)當地時間周三在記者會上表示,中國緊握病毒資訊不放,「現在,這是一段令人失望和沮喪的關係」。

Right now it is a relationship of disappointment and frustration......

她還稱,中國把美國人的生命置於風險之中,特朗普對此感到失落。

特朗普近日多次提及將對病毒源自中國的論點,公布最終報告,並要求中國方面應該對病毒的起源保持公開透明;國務卿蓬佩奧則表示,中國原本可以避免全球經濟委靡不振,但卻沒有這麼做,反而掩蓋疫情爆發,到現在還不肯分享能保護人民安全的資訊。

另外一方面,特朗普周三在白宮橢圓形辦公室被問及疫情問題,包括美國民眾還要忍受多久的居家禁令時;他表示,不認為民眾還能忍受太久,美國無法承受太久,這樣的情況不能持續。

特朗普還把疫情批擬珍珠港事件

特朗普接着表示,美國正歷經有史以來最嚴重的襲擊,比珍珠港事件還嚴重,比911紐約世界貿易中心恐怖襲擊還嚴重,因從未有過任何類似新冠肺炎疫情的襲擊。

特朗普再把疫情「襲擊」責任歸究中國,說「這從來都不應該發生。這應該從源頭受到制止。這應該在中國受到制止。這應該在源頭一開始就受到制止,但這沒有發生。」

And it should've never happened. It could've been stopped at the source. It could've been stopped in China. It should've been stopped right at the source, and it wasn't.