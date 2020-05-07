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【華為5G】傳美草擬新規 准美企與華為共同參與5G標準制定 華為回應

經濟脈搏 13:16 2020/05/07

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美國商務部去年將中國電訊設備商巨頭華為列入黑名單，如今傳出當局草擬新規，允許美國公司與華為共同參與5G網絡制定標準的工作。

*12:43新增華為回應

內地「第一財經」引述華為美國首席安全官安迪·珀迪（Andy Purdy）回應稱，這項規則修改並不涉及誰能夠向華為買賣產品的問題，而允許華為參與標準制定，對於所有通信技術的參與者而言都是有好處。

路透社引述知情人士透露，美國商務部即將批准的一項新規定，本質上允許美國公司參與華為也是成員之一的標準制定機構。惟這項規定仍有可能改變。

知情人士表示，該草案正在美國商務部接受最終審查，如果通過，將提交其他機構批准。目前還不清楚整個過程需要多長時間，也不清楚是否會遭到其他機構的反對。新規預計只會針對華為，不會針對中國視頻監控公司海康威視等其他在黑名單上的實體。

美國商務部拒絕置評。華為也拒絕回應。

列黑名單反令華為獲得更大話語權 不利美國

報道指出，美國商務部去年將華為列入黑名單後，限制美企向華為出售美國產品和技術，並引發美國公司如何參與製定行業標準的組織的問題。一些美國科技公司的工程師，不再參與有華為參加的標準制定工作。美企亦無法確定可以與華為分享哪些技術和信息。

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有行業高管和政府官員表示，這讓美國處於不利地位。在制定標準的會議上，華為獲得更大的話語權，美國工程師則保持沉默。而標準制定會議將制定5G網絡的協議和技術規範，讓不同公司的設備能夠順利地協同工作。

責任編輯：伍樂

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