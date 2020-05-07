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【中國經濟】財新4月中國服務業PMI升至44.4 外需和就業面嚴峻挑戰

經濟脈搏 12:07 2020/05/07

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隨著國內生產生活秩序逐步恢復，4月財新中國服務業服務業PMI較上月小幅回升至44.4，但海外疫情的進一步發酵，拖累新出口訂單創紀錄次低，服務業活動依然明顯承壓，已連續三個月處於收縮區間。二季度外需對中國經濟的「二次沖擊」不容低估，對穩就業提出更迫切要求。

服務業內外需繼續萎縮 新訂單總量連續3個月下降

4月財新中國服務業PMI升至44.4，較3月升1.4個百分點，但仍處於收縮區間，顯示服務業產出繼續下滑，下行速度放緩。服務業略微改善，帶動4月財新中國綜合PMI錄得47.6，回升0.9個百分點。

但服務業內外需繼續萎縮，4月服務業新訂單總量連續3個月下降，但降幅較3月小幅收窄。其中外需拖累明顯，服務業新出口訂單指數降至2014年9月有調查以來次低，僅高於2月。

服務業企業連續3個月減少用工，4月服務業就業指數降至有數據以來新低。製造業就業指數也在收縮區間內小幅回落。綜合來看，兩大行業企業繼續減少用工，且減員速度較3月加快。

經濟仍處於進一步下滑狀態

財新智庫莫尼塔研究董事長兼首席經濟學家鍾正生評價稱，4月中國經濟遭受較嚴重的出口衝擊，這對於居民收入、消費，以及企業投資具有連鎖反應，而國內消費啟動尚不充分，基建發力尚不足以對沖外需驟降。經濟仍處於進一步下滑狀態，同比負增長的態勢不改。

他稱，4月17日中央政治局定調「以更大的宏觀政策力度對沖疫情影響」，包含企業救濟、加快投資、促進消費及保就業的一攬子宏觀刺激方案呼之欲出。

上周公布的4月財新中國製造業採購經理人指數(PMI)，回落0.7個百分點至49.4。而新冠疫情衝擊下全球多地封城、企業停工停業，新出口訂單指數錄得2008年12月以來最顯著收縮，降至比今年2月更低的水平。

4月官方製造業採購經理人指數(PMI)則降至50.8，亦低於上月的52；4月官方非製造業商務活動指數升至53.2，為連續第二個月反彈；綜合PMI產出指數為53.4，比上月升0.4個點。

【中國經濟】內地官方製造業PMI再回落至50.8 疫情蔓延全球致出口訂單銳減

【中國經濟】內地4月份官方非製造業PMI進一步升至53.2 為三個月最高

責任編輯：蒯宇澄

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