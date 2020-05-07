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【新冠肺炎】世衛談病癒復陽：或因肺部死細胞 非再度感染

社會熱點 12:07 2020/05/07

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多有案例顯示，感染新冠肺炎後又治愈的患者採檢仍呈陽性，引發外界關切會否二次感染。世界衛生組織表示，此種情況或因體內仍在排出死亡的肺部細胞，而非再度感染。世衛說，「這不是會傳染的病毒，也不是復發，這實際上是病癒過程一環。」

此種情況不會傳染也不會復發

世衛組織的公衛緊急計畫專家、傳染病流行病學者范科霍芙（Maria Van Kerkhove）近期接受英國廣播公司（BBC）訪問時解釋，肺部在康復過程中，有些死亡細胞的部分會冒出來，實際上就是這些肺部碎片檢測呈陽性反應。

她說：「這不是會傳染的病毒，也不是復發，這實際上是病癒過程一環。」

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對於康復患者在採檢呈陰性反應、數周後再度採檢卻呈陽性反應的狀況，世衛稱，還需要更多研究。

世衛發言人說：「我們需要系統性地從康復患者身上蒐集樣本，以便更瞭解他們需要多少時間才能排出活病毒。」「我們也需要瞭解這是否意味他們還能把病毒傳染給別人，畢竟攜帶活病毒不一定表示病毒還能傳人。」

責任編輯：尹航

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