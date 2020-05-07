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蓬佩奧呼籲譚德塞 邀請台灣參與世界衛生大會

國情動向 12:26 2020/05/07

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中美就新冠肺炎疫情問題爭論不休之際，美國加強打「台灣牌」。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周三（5月6日）向世界衛生組織（WHA）總幹事譚德塞喊話，呼籲邀請台灣參加即將舉行的世界衛生大會（WHA）。

據報，譚德塞在面對記者相關問題時避答，法律顧問上場代答，稱非WHO決定，強調台灣參與問題是由會員國提案並在WHA會議上討論，不是由WHO秘書處提出。

世界衛生大會預定5月18日以視像方式舉行，台灣積極爭取受邀以觀察員身分出席。蓬佩奧呼籲，包括歐洲等世界各國，支持台灣以觀察員身分參與WHA，以及其他相關聯合國活動。
他又呼籲譚德塞向台灣發出邀請函，參加5月的世界衛生大會。他強調，譚德塞有權發邀請函，他的前任官員過去多次這麼做過。

籲各國支持台灣參與 WHO

世衛日前表示，台灣能否以觀察員身份參與世界衛生大會，取決於194會員國；已有2個國家提案，將在5月18日世界衛生大會（WHA）上，由成員國們辯論台灣參與議題。

早前有報道指出，特朗普政府內部正傳閱草案，計劃推動台灣參與世衛的工作，以抗衡北京的影響力，懲罰世衛太過以中國為中心。據報澳洲已表態支持，白宮正尋求德國、法國和英國的支持。

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此外，美國國務院國際組織事務局上周在Twitter發起#TweetForTaiwan（推文挺台灣）運動，發聲支持台灣參加世界衛生大會，美國駐聯合國代表團亦有響應，並批評聯合國排除台灣之舉。
這引起北京反彈，中國常駐聯合國代表團批評，美方此舉嚴重違反聯合國大會決議和中美三個聯合公報規定，嚴重侵犯中方主權和領土完整，嚴重干涉中國內政，嚴重傷害14億中國人民的感情，對此表示強烈不滿和堅決反對。

在北京，外交部發言人華春瑩昨稱，台灣參與世衛組織活須要按照「一個中國」原則來處理，而「中國中央政府已經對台灣地區參與全球衛生事務作出了妥善安排，確保無論是島內還是國際上發生突發公共衛生事件，台灣地區都可以及時有效地應對」。

她批評，疫情發生以來，台灣民進黨當局政治操弄、持續炒作所謂台灣參與世界衛生組織和世衛大會的問題，其真實目的非常清楚，就是「以疫謀獨」，對此堅決反對，相信這一圖謀不可能得逞。

責任編輯：伍樂

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