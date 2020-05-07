▲ 【中美軍事】美擬亞太區部署陸基戰斧導彈 挑戰解放軍優勢

中美關係因新冠病毒肺炎急速惡化，美國總統特朗普屢次抨擊中國之際，路透社報道，美國的最新軍備戰略中，計劃縮短導彈攻擊中國的距離，包括在亞太地區部署陸基發射的遠程戰斧巡航導彈，以遏制解放軍區內優勢。

這反映中美緊張關係升級，已傳導至軍事對立。對於美軍的動作，中國官方在發給路透的聲明中，促請華府「謹言慎行」、停止在區內移動棋子及停止在中國周邊耀武揚威。’

導彈部署島鏈 加強遏制中國

路透社指出，中國過去數十年不斷擴大軍力，美國大多數時間都被指「袖手旁觀」，但特朗普政府正在改變這種態度。

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美國去年退出與前蘇聯簽署的《中程導彈條約》（INF）後，加快發展射程在500到5500公里之間的陸基彈道導彈和巡航導彈，並於12月從陸地試射了射程達1600公里的戰斧巡航導彈。這導彈過去主要由海軍艦艇發射。

美國國防部的財政預算顯示，美國陸戰隊已經要求明年增加1億2500萬美元，購買48枚陸基戰斧巡航導彈。

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美國陸戰隊司令伯格（David Berger）上將3月5日在參議院軍事委員會作證時說，陸戰隊如果裝備了陸基發射的戰斧巡航導彈，可以幫助海軍奪取制海權，尤其是西太平洋地區的制海權。他說，「戰斧巡航導彈是能讓我們這樣做的一個工具」。

美軍陸戰隊高級指揮官史密斯（Eric Smith）中將3月11日對參議院軍事委員會透露，美國陸戰隊並成功試射了新型短程反艦導彈，正式名稱是海軍打擊導彈（Naval Strike Missile），陸戰隊計劃2022年訂購36枚。

美斥買採購導彈 中方警告慎行

路透社說，美國與盟國如果在圍堵中國的島鏈，部署陸基導彈，能夠對在南海和東海等海域的中國軍艦構成威脅。

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新型導彈的數量儘管暫時不能改變亞太地區的導彈力量平衡，卻能發出更為強烈的政治信號，即美國政府準備與中國大規模的導彈部署開展競爭，而且美國海軍和空軍正在裝備的新型遠程反艦導彈，正在對中國軍隊構成最大的直接威脅。

華盛頓戰略與預算評估中心研究員巴貝奇（Ross Babbage）形容，美國試圖強勢回歸，到2024或2025年，解放軍或會面臨嚴重的威脅，「他們的軍事發展將會過時」。

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責任編輯：伍樂

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