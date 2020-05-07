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【虎門大橋】廣東省領導視察 要求確保安全才恢復通車

社會熱點 12:52 2020/05/07

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連接廣東東莞市虎門鎮及廣州南沙區的虎門大橋近日出現異常抖動，至今未解封。廣東省委書記李希及省長馬興瑞，周三（6日）親自到大橋主體橋面、大橋管理中心視察，了解事件進展，並要求確保安全才恢復通車，並要求對全省道路、橋樑開展安全檢查。

視察期間，李希主持座談會，聽取橋樑專家匯報肇因調查和安全評估情況，同時作出關於安全生產工作的重要指示。他要求，科學處置，準確評估大橋安全狀況，在確保安全前提下，穩慎安排恢復通車。在後續檢查方面，要加強橋體實時動態監測，及時組織專家研判，確保大橋始終在安全狀態下運營。

李希又指示，要做好應急準備，優化大橋維修方案，一旦發現異常情況，應及時報告、果斷穩妥處置，防止發生次生災害；同時主動及時發布路況、調查結果和通行指引等信息，主動回應社會關切。

最後，他要求對全省道路、橋樑等交通基礎設施開展安全檢查，尤其是跨海、跨江、跨大峽谷等特大橋和使用時間長、高負荷運轉的交通基礎設施要重點排查，及時消除各類風險隱患，做到萬無一失。

【突發】廣東虎門大橋橋面如波浪般起伏 官方指是風太大（有片）

虎門大橋連續第二日出現波動   專家指原因需等測量數據結果（有片）

虎門大橋5日下午懸索橋主梁發生較大豎向彎曲振動現象，橋樑管養單位啟動應急響應，聯合交警封閉全橋。廣東省交通運輸部專家工作組周三抵達現場後，初步判斷大橋抖動主要原因是在特定風環境條件下，產生了橋梁渦振現象。

責任編輯：費風

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