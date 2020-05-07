  • 30°C
香港時間 : 2020507日 (四) 13:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】滬專家：夏天結束疫情可能性「真沒有了」 要為全球性「新常態」風險做準備

社會熱點 12:56 2020/05/07

分享：

內地疫情基本受控，而歐美等地情況並不樂觀。上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏昨發文表示，歐美「帶病重啟」將延長全球消除疫情的時間節點，夏天結束疫情的可能性是真沒有了。進入疫情防控新常態後，中國未來的公共衛生體系要更加完善並不斷強化。

若世衛取消國際公共衛生緊急狀態 全球即進入「新常態」

張文宏指出，「新常態」是針對「舊常態」而言，舊常態乃是疫情來臨前的世界。當各國的疫情均降低至可控的低水平但未完全消除病毒的階段之際，世界將會逐漸重新開放，一旦世界衛生組織取消國際公共衛生緊急狀態，則預示著全球同步進入「新常態」。

【新冠肺炎】北大研究：中藥甘草苷可抑制新冠病毒複製

【新冠肺炎】鍾南山：有充足證據 連花清瘟有療效

【新冠肺炎藥物】瑞德西韋能否治療新冠肺炎？中美臨床研究得出相反結論

他舉例稱，歐洲普遍接受帶病復工，意大利、美國部分州縣每天仍有上百甚至上千病例的前提下，積極開始復工。這也意味著他們在短期內完全消除本地疫情的可能性已經沒有，後面必定會面臨疫情的二次上升，唯一能做的是管控上升的幅度，仍然維持一定的社交管控，防治疫情出現再度「暴發」，也就是采取疫情有「反復」但不構成「暴發」的策略。

而對於全球來說，「帶病重啟」將延長全球消除疫情的時間節點。這樣看來，夏天結束疫情的可能性是真沒有了。

進入「新常態」後 中國將面臨口岸輸入壓力

如果在三個月或者半年之後，全球進入「新常態」，國際衛生組織不再延續公共衛生緊急狀態之際，中國將面臨重啟的口岸輸入壓力，口岸輸入人群將數十倍於今天的輸入量。

此時，國內多個區域偶爾出現散發的病例，甚至小範圍的成簇傳播都是很有可能的。但是，只要一個區域的社區散發病例不多，且大部分可以快速診斷、溯源，密接者可以得到迅速隔離，那就意味著這個地區的社區傳播還處於較好的控制中。

【新冠肺炎】世衛談病癒復陽：或因肺部死細胞 非再度感染

【中美 疫情】蓬佩奧矛頭指華  把新冠肺炎數十萬死歸咎中國

【新冠肺炎】法國去年12月已出現病例 世衛：毫不意外

【新冠肺炎】習近平：疫情仍有很大不確定性

疫情防控要進入常態化，中國未來的公共衛生體系如何布局？張文宏指出，全國各個城市應根據當地情況，建設完善公共衛生防控體系，並不斷進行強化。在「新常態」期，必須有一個強大的捕捉病例網絡體系，發現病例後有強大的病例追蹤體系，出現局部性的暴發後有完善的緊急救治體系。

在此基礎上，進一步對標國際最高標准、最好水平，科學搭建防控體系，利用大數據等技術，分區域、分等級評估公共衛生安全風險，實現應急工作精准高效，減少對正常生產生活秩序的影響。

同時，在科技方面，未來中國在診斷、藥物、疫苗、基礎研究、臨床整合救治等方面均需要再上一個台階，為可能發生的二次疫情暴發做好充分的技術儲備。

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響 

免費下載  hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

相關文章

【內地疫情】又一例持湖北健康綠碼新冠肺炎患者 抵達後20天才確診
2020/05/05
【內地疫情】又一例持湖北健康綠碼新冠肺炎患者 抵達後20天才確診
【新冠肺炎藥物】瑞德西韋能否治療新冠肺炎？中美臨床研究得出相反結論
2020/05/03
【新冠肺炎藥物】瑞德西韋能否治療新冠肺炎？中美臨床研究得出相反結論
【新冠肺炎】英購250部中國製呼吸機被指有「嚴重問題」 醫生憂致命促退回
2020/05/01
【新冠肺炎】英購250部中國製呼吸機被指有「嚴重問題」 醫生憂致命促退回
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 大數據 肺炎 口岸 中國 意大利 歐洲 壓力 疫情

下一篇文章

【虎門大橋】廣東省領導視察 要求確保安全才恢復通車
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

虎門大橋連續第二日出現波動 專家指原因需等測量數據結果（有片）
虎門大橋連續第二日出現波動 專家指原因需等測量數據結果（有片）
亞洲殺人蜂攻美國威脅人命　原生中國及東南亞
亞洲殺人蜂攻美國威脅人命　原生中國及東南亞
易烊千璽不是複姓 伊能靜姓伊能 明星姓名有出處
易烊千璽不是複姓 伊能靜姓伊能 明星姓名有出處
【中美 疫情】研究新冠病毒華裔科學家Bing Liu　美國家中神秘遇害
【中美 疫情】研究新冠病毒華裔科學家Bing Liu　美國家中神秘遇害
【金像獎】講述校園霸凌 《少年的你》橫掃8獎 周冬雨封影后 易烊千璽奪最佳新演員
【金像獎】講述校園霸凌 《少年的你》橫掃8獎 周冬雨封影后 易烊千璽奪最佳新演員
【突發】廣東虎門大橋橋面如波浪般起伏 官方指是風太大（有片）
【突發】廣東虎門大橋橋面如波浪般起伏 官方指是風太大（有片）