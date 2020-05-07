【新冠肺炎】滬專家：夏天結束疫情可能性「真沒有了」 要為全球性「新常態」風險做準備

內地疫情基本受控，而歐美等地情況並不樂觀。上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏昨發文表示，歐美「帶病重啟」將延長全球消除疫情的時間節點，夏天結束疫情的可能性是真沒有了。進入疫情防控新常態後，中國未來的公共衛生體系要更加完善並不斷強化。

若世衛取消國際公共衛生緊急狀態 全球即進入「新常態」

張文宏指出，「新常態」是針對「舊常態」而言，舊常態乃是疫情來臨前的世界。當各國的疫情均降低至可控的低水平但未完全消除病毒的階段之際，世界將會逐漸重新開放，一旦世界衛生組織取消國際公共衛生緊急狀態，則預示著全球同步進入「新常態」。

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他舉例稱，歐洲普遍接受帶病復工，意大利、美國部分州縣每天仍有上百甚至上千病例的前提下，積極開始復工。這也意味著他們在短期內完全消除本地疫情的可能性已經沒有，後面必定會面臨疫情的二次上升，唯一能做的是管控上升的幅度，仍然維持一定的社交管控，防治疫情出現再度「暴發」，也就是采取疫情有「反復」但不構成「暴發」的策略。

而對於全球來說，「帶病重啟」將延長全球消除疫情的時間節點。這樣看來，夏天結束疫情的可能性是真沒有了。

進入「新常態」後 中國將面臨口岸輸入壓力

如果在三個月或者半年之後，全球進入「新常態」，國際衛生組織不再延續公共衛生緊急狀態之際，中國將面臨重啟的口岸輸入壓力，口岸輸入人群將數十倍於今天的輸入量。

此時，國內多個區域偶爾出現散發的病例，甚至小範圍的成簇傳播都是很有可能的。但是，只要一個區域的社區散發病例不多，且大部分可以快速診斷、溯源，密接者可以得到迅速隔離，那就意味著這個地區的社區傳播還處於較好的控制中。

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疫情防控要進入常態化，中國未來的公共衛生體系如何布局？張文宏指出，全國各個城市應根據當地情況，建設完善公共衛生防控體系，並不斷進行強化。在「新常態」期，必須有一個強大的捕捉病例網絡體系，發現病例後有強大的病例追蹤體系，出現局部性的暴發後有完善的緊急救治體系。

在此基礎上，進一步對標國際最高標准、最好水平，科學搭建防控體系，利用大數據等技術，分區域、分等級評估公共衛生安全風險，實現應急工作精准高效，減少對正常生產生活秩序的影響。

同時，在科技方面，未來中國在診斷、藥物、疫苗、基礎研究、臨床整合救治等方面均需要再上一個台階，為可能發生的二次疫情暴發做好充分的技術儲備。

責任編輯：尹航

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