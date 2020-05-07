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【中國經濟】4月出口上升主因基數低 疫情持續外貿形勢難言向好

經濟脈搏 13:24 2020/05/07

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全球新冠肺炎疫情持續之際，海關總署周四公佈，以美元計價4月出口按年上升3.5%，超出市場預期，且為今年以來最高；進口則按年下降14.2%，是2016年1月以來最大降幅；4月貿易順差為453.4億美元，亦超出預期。

分析認為，4月出口增長和去年基數低有關。目前整體大環境並不好，新出口訂單仍然疲弱，外貿形勢難言向好，未來出口仍較大可能負增長。

4月主要數據：

美元計，4月出口按年增長3.5%(路透調查中值為-15.7%)

美元計，4月進口按年下降14.2%(路透調查中值為-11.2%)

4月貿易順差453.4億美元(路透調查中值為順差63.5億美元)

美元計，1-4月出口按年下降9%，進口按年下降5.9%

人民幣計，4月出口按年增長8.2%，進口下降10.2%

中海晟融首席經濟學家張一指出，出口出現超預期增長，主要由於去年同期出口增速為-2.71%，基數相對較低；有可能存在一定程度的替代效應，即出口競爭國受疫情影響生產能力削弱，競爭力下降；主要出口市場本身生產能力下降導致進口需求增加；此外，考慮到日均4億美元醫療物資的出口，這部分也對出口起到一定的支撐作用。

他指，進口需求下降則是意料之中，說明復工復產遠未及預期。考慮到新出口訂單仍然疲弱，我們認為5月份乃至未來一段時期外需疲弱的影響遲早會反饋到出口上，未來出口不排除兩位數負增長。

製造業新出口訂單急跌 預示復甦之路仍坎坷

值得注意的是，早先公佈的宏觀經濟先行指標--中國4月官方製造業採購經理人指數（PMI）降至50.8，雖仍落在榮枯線上方，但製造業新出口訂單急跌，預示在海外疫情蔓延各地封城貿易停滯下，中國經濟的復甦之路仍然坎坷。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河曾指出，進出口市場不確定性增加。國外疫情加速擴散，全球經濟活動劇烈收縮，中國外貿面臨較大挑戰；部分製造業企業反映新簽訂的出口訂單銳減，甚至已開工生産的訂單被取消。

「調查結果顯示，反映訂單不足的企業佔比高達57.7%，部分企業反映市場需求疲軟，產品銷售面臨困難，訂單回補尚需時日」，他稱。

【中國經濟】內地官方製造業PMI再回落至50.8 疫情蔓延全球致出口訂單銳減

【中國經濟】財新4月中國服務業PMI升至44.4  外需和就業面嚴峻挑戰

【中美貿易戰協議】特朗普倘最壞時刻重挑貿易戰 全球經濟攬炒

此外，疫情已導致國際產業鏈「去中國化」之勢加劇，據多名知情官員透露，美國政府正在「強力推動」一項倡議，欲將全球工業供應鏈撤離中國，而美國總統特朗普早先還稱，他正在考慮針對中國的報復性措施，以懲罰該國控制新冠病毒蔓延不力，提高對中國的關稅「肯定是一個選項」。若產業鏈撤離及中美貿易摩擦捲土重來，勢將進一步衝擊中國外貿。

責任編輯：蒯宇澄

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