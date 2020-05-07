【中美角力】網傳中國試射巨浪3型影片 射程1.2萬公里可直擊美國本土

各國抗擊新冠肺炎疫情之際，中美在台海、南海的軍事角力並未放鬆，更有劍拔弩張之勢。近日，網絡流傳關於巨浪3型潛射彈道飛彈（JL-3）試射的影片，外界關注中國海軍的王牌究竟有多大威力。

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據悉，巨浪3型的射程在12,000公里以上，即意味著在中國海域內發射，歐洲、美國、印度、俄羅斯都在射程範圍內。對於射程僅7,400公里的巨浪2型，搭載導彈的潛艇要駛出中國近海才有機會打擊美國本土。

3個已知要點

射程在12,000公里以上

可攜帶單個或多個核彈頭

預計布署在096型核潛艇上

在核子武器領域內，若一個國家同時擁有陸上洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈和戰略轟炸機，即可稱為「三位一體」，等同於擁有全面性的核子武器威懾能力。自2018年開始，已傳出中國先後3次成功試射巨浪3型彈道飛彈，但未經官方證實：

2018年11月 美國軍方情報機構聲稱，中國在當時進行巨浪3型的首次試射。

2019年6月 北京上空出現異象，軍方當時還進行航行警告，被指是巨浪3型第二次測試。

2019年12月 北方多地天空現奇特雲彩。另據中國海事局官網訊息，解放軍於12月20日下午4時至27日下午4時間，在渤海海峽黃海北部執行軍事任務。外界猜測這是第三次測試巨浪3型。

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若這幾次推測均屬實，等於解放軍在1年多來對巨浪-3進行了3次測試，足見重視程度。

責任編輯：伍樂

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