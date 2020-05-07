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【新冠肺炎】調查：中國人對政府抗疫表現評分最高 香港得分低

社會熱點 15:18 2020/05/07

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新冠肺炎疫情肆虐全球，新加坡民調機構Blackbox Research及市場調查機構Toluna昨日發表一項全球調查，指民眾基本對政府抗疫表現感到不滿意，平均只有45分。中國人對政府抗疫表現評分最高，拿下85分；西方人普遍對政府評分，整體比東方國家差。

該份調查於4月3日至19日，對全球23個國家/地區12592人進行調查，就自身政府應對疫情作出評讀，4個主要評分指標包括政治領導、企業領導、社會和傳媒。

調查結果顯示，中國得分最高，達85分；越南排第二，有77分，隨後的是同樣得到59分的阿聯酋和印度。抗疫獲外界讚賞的台灣，民眾的評分是50分；香港只得27分，排尾三。

日本疫情反覆，評分只有16分，在23國家/地區中包尾。

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Blackbox Research創辦人兼CEO David Black表示，大多數國家與地區的政府都沒有達到人民的期望，中國人民之所以感到滿意，或是因為已經步入疫情緩和後的恢復階段，這表明中國已經很好地處理了危機。日本被指對疫情反應慢，沒有在第一時間宣布進入緊急狀態等，因此得分較低。

新西蘭是唯一西方國家高於平均水平

西方國家方面，新西蘭獲得56分，是唯一得分高於全球平均水平45的西方國家。

調查指出，西方人民普遍不滿政府應對疫情的表現，大部分低於全球平均水平。澳洲僅獲43分、美國41分。歐洲方面，德國41分、法國37分、意大利36分、法國26分。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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