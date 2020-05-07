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【中國經濟】滬指弱勢盤整收跌0.2% 次新股逆市走高

經濟脈搏 15:26 2020/05/07

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中國4月以美元計出口意外按年上升3.5%，但進口按年下降14.2%，遜預期且是2016年1月以來最大降幅。內地股市今日（5月7日）弱勢盤整，上證綜合指數收跌0.2%，次新股、農業板塊逆市上漲。

截至收市，滬指收報2871.52點，跌0.23%；深證成指報10863.29點，跌0.18%。創業板指全日跌0.16%，收報2106.84點。

滬深兩市成交合計6672億元（人民幣，下同），較前一交易日明顯縮量，其中滬市成交2686億元，深市成交3986億元。

【中國經濟】4月出口上升主因基數低  疫情持續外貿形勢難言向好

【中國經濟】財新4月中國服務業PMI升至44.4  外需和就業面嚴峻挑戰

從盤面上看，多數板塊收跌，次新股逆市走高，農業種植、食品加工、白酒板塊表現強勢，機場航運、數字貨幣板塊表現較弱。

中信證券表示，預計5月是A股二季度上漲的下半場，是二季度最好的投資窗口。配置上，建議以新舊基建及相關科技龍頭（5G、雲計算、新能源車等）為主線；同時可以繼續佈局前期受疫情壓制的優質滯漲板塊，包括餐飲、免稅、百貨、白酒等。

國泰君安認為，5月份A股市場積極因素增多，摩根士丹利維持對於中國股票的超配評級，目前是較好的投資窗口期。因此，操作上建議可以沿著業績較好的角度，繼續逢低佈局新基建領域的相關上市公司。

責任編輯：蒯宇澄

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