今年最後的超級月亮今晚18:48現身 簡單3步教你影靚相

繼2月9日、3月10日和4月8日之後，今年的第四次也是最後一次超級月亮將於今晚現身天幕。今天滿月將在18時許發生，雖然與月球過近地點的時間相差了1天多，但月面看起來依然比較大，仍可算是一次超大滿月。

超級月亮指滿月時 月亮在近地點附近

「超級月亮」指月亮在滿月時，剛好位於近地點附近，由於靠近地球，所以看上去比平時更大。

其實，月亮一年內要繞地球轉12圈，每個月都會經過近地點，最近的時候可能達到35萬公里，一般情況下在36萬至37萬公里間，所以「超級月亮」這一现象比較常見。而當滿月與經過近地點的時間相隔較近時，「超級月亮」會顯得格外大。

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但天文學上並沒有規定滿月距離近地點多少公里就被評為「超級月亮」，而且所謂的「超級月亮」究竟大了多少，人們僅憑肉眼觀測是難以察覺的。

內媒引述專家介紹，「有時人們覺得滿月初升時特別大，那是人眼的錯覺。人們覺得天穹是扁平狀的，兩邊遠，中間近。實際上，它是半球狀的，不存在近大遠小。而初升滿月之所以顯得特別大，這個錯覺起了決定性作用。」

不過，即使是人眼「錯覺」，都算美麗的錯覺。如何將美好景象留住？

天時地利人和 集齊3者影靚相

第一步，天時：如果想要拍攝帶地景的「超級月亮」，通常需要在月亮升起或落下的時候拍攝。在本港，今天的月出時間是18時48分，觀月者需要在月出前到達拍攝地點。

▲ 資料來源：香港天文台

第二步，地利：選擇拍攝地點時最好選擇沒有障礙物的位置。

第三步，人和：準備具有長焦拍攝功能的器材，因長焦鏡頭可将物體放大，看到月亮更多細節。

责任编辑：尹航

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