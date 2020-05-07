▲ 【中美貿易戰】疫情加深中美對立 特朗普謀用兩大激進措施制裁中國

新冠肺炎疫情令中美關係急劇惡化，美國總統特朗普多次公開稱中國隱瞞疫情

。有英國媒體引述消息指，美國政府正考慮在口水戰之外，採取實際、並且更有攻擊性的經濟制裁措施，以「懲罰」中國，當中包括抑制供應鏈和投資流動。

根據報道，華盛頓正在考慮對中國採取更有攻擊性的經濟措施，以表達對中國處理新冠肺炎疫情的不滿，這對不到四個月前中美兩國達成的貿易戰休戰協議構成威脅。

兩措施：一是限制供應鏈 二是抑制投資流動

根據華盛頓政府官員、國會助手和行業說客的公開言論，白宮和美國國會現在希望配合不滿中國的言論，採取措施限制供應鏈和投資流動。

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但目前不清楚美國當局會否完全實踐這些構想，因為這同樣會對美國經濟造成更多的損失。

美國財政部前任官員、戰略與國際問題研究中心（Center for Strategic and International Studies）高級研究員西格爾（Stephanie Segal）表示，「中美關係緊張肯定是在新冠肺炎疫情之前就存在的問題，但疫情起到了加速器的作用」。

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事實上，特朗普（Donald Trump）日前警告中國，如果中國方面未能兌現其購買美國商品的計劃，華盛頓可能會放棄中美第一階段貿易協議，從而重新引發對中國進口商品徵收更高關稅的威脅。

特朗普威脅：中國不履約買美貨 貿協終止

特朗普5月3日晚對霍士新聞（Fox News）表示，「如果他們（中國）不買，我們就終止交易。很簡單」。

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美國總統特朗普4月30日曾表示，正針對新冠肺炎疫情制定對中國的報複性措施。知情人士透露美國正討論多個「報複中國」的選項。

而緊接特朗普表態，兩名知情人士當天透露，特朗普政府考慮報復中國的其他想法包括制裁、新的非關稅貿易限制，以及可能採取措施解除中國的主權豁免權。

會否解除主權豁免 讓美國人向中國索償？

解除主權豁免權將允許美國政府和美國公民能夠向美國法院提起訴訟，要求中國賠償新冠肺炎疫情造成的損失。

觀察者指出，對於特朗普而言，重新對中國採取強硬立場有一個緊迫的政治理由，那就是現在距離他的連任競選僅有不到6個月的時間，因美國新冠肺炎疫情嚴峻，特朗普面臨各界對其抗疫不力的指摘。

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本報記者：程國知

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