【中美貿易戰協議】傳中美最高貿易談判代表最早下周通話

彭博報道，中美最高貿易談判代表最早將於下周通話，以討論第一階段貿易協議進展。知情人士透露，中國副總理劉鶴將代表中方進行通話，美方代表則是美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）。

中美因新冠肺炎疫情問題，近日緊張關係升溫。特朗普曾威脅，可能會考慮用關稅手段來懲罰中國應對疫情。

美國總統特朗普周三（5月6日）表示，他將能夠在約一到兩星期後，報告中國是否正在履行第一階段貿易協議規定的義務，他密切關注中國是否兌現增加購買美國商品的承諾。但被問到美國考慮對中國採取行動，他表示「我們正在解決這些重大問題當中，所以我不想現在討論」。

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彭博指出，若劉鶴與萊特希澤通話，這將是1月中美第一階段貿易協議簽訂，以來劉鶴與萊特希澤首次正式就貿易協議進展發表看法。

中美首階段貿易協議簽訂不久後，新冠肺炎疫情爆發。報道稱，按照協議，劉鶴與萊特希澤每六個月應舉行一次會晤，下周的通話相比協議要求略有提前。

責任編輯：伍樂

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