【兩會2020】野村：中國GDP目標極大不確定 赤字率或上調3.5%

投行野村證券的最新報告稱，鑑於疫情對中國和全球經濟造成的巨大打擊，2020年GDP增​​速目標有極大不確定性，或大幅下調，也有可能不會設定明確的增速目標，而轉為公佈財政支出、社融和居民收入增速的目標。赤字率目標或上調至3.5%。

或宣佈更多刺激政策的細節

野村證券表示，今年兩會主要關註三個問題：1）中央將大幅下調2020年GDP增​​速目標，甚至可能放棄設定全年增速目標；2）中央或將上調財政赤字率目標至GDP的3.5%，並更多通過預算外債務如特別國債、地方政府專項債、政策性銀行和地方政府融資平台獲得資金；3）中央或將宣布市場翹首以待的刺激政策的細節，包括預算內和預算外財政支出細節。該行預計政府支出將更多針對金融援助以幫助企業、銀行和居民渡過難關。

野村又認為，兩會日期的確定釋放出兩個信號：1）北京的封鎖措施或將持續至5月底；2）領導人對於疫情防控更加自信。雖然中央未給出兩會結束的日期，但認為今年兩會將從往年的11天縮短至一周。

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此外，今年GDP增​​速目標有極大不確定性。鑑於疫情對中國和全球經濟造成的巨大打擊，認為中央或大幅下調今年GDP增​​速目標，預計將不會高於3%，並且目標範圍將較往年有所放寬（例如2-3%），使得政府的政策制定有更多靈活性。

可能僅對下半年設增速目標 或完全不設目標

野村並指，由於兩會將在五月底召開，中央或僅對下半年而非全年設定增速目標。在這種情況下，下半年增速目標可能將為5-6%，接近該行對下半年的同比增速預期（5.8%）。野村對二季度的GDP同比增速預期為-0.5%。此外，中央還有可能不會對全年或下半年設定明確的增速目標，而轉為公佈財政支出、社融和居民收入增速的目標。

野村認為，無論如何，由於實現實際GDP翻一番的目標需要今年全年GDP增​​速達5.5%，這是不可實現的。

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野村維持中央將把財政赤字率目標從2019年的2.8%上調至3.5%的觀點不變，但認為赤字目標繼續上升至4%的可能性正在增加。預計政府財政支出增速目標將不會顯著低於去年的8.1%。

野村並預計央行將通過降準及MLF、TMLF和再貸款再貼現等借貸便利向銀行系統注入更多流動性，並實施更大幅度降息以相應政治局會議的號召。

責任編輯：蒯宇澄

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