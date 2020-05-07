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【中美角力】以珍珠港及911形容疫情  特朗普準備向中國開戰？

國情動向 16:46 2020/05/07

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以珍珠港及911形容疫情，特朗普準備向中國開戰？

中美就新冠肺炎疫情不停交鋒，雙方在南海、台海展現軍事實力之際，美國總統特朗普形容，新型冠狀病毒疫情對美國造成歷來最嚴重的影響，打擊比起二戰期間日本偷襲珍珠港及911事件更大，並再次將矛頭指向中國。

珍珠港事件及911恐襲，均是美國立國以來僅有兩次本土受攻擊事件，珍珠港事件引發了美國參與二戰，911後美國進攻阿富汗和伊拉克。特朗普用這兩個有特殊意義事件去形容新冠肺炎疫情，有輿論推測，特朗普是否為向中國開火而作輿論準備。

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不少專家認為，中美開啟戰爭的機會不大；但反過來說，現在戰爭不一定是熱戰，用各種手段如金融戰、科技戰，比起真槍實彈的戰爭其慘烈不遑多讓。

特朗普在白宮橢圓形辦公室向記者表示，美國從未遭受類似的嚴重打擊，疫情原本可以在中國的源頭被遏止，但事情並非如此。被問到會否視疫情大流行為戰爭行為，特朗普表示，美國的敵人是新型冠狀病毒，並不是中國，重申對病毒被帶到美國感到不高興。

雖然，特朗普補一句「美國的敵人是新型冠狀病毒，並不是中國」，但並不代表美國不會針對中國。最近白宮團隊的言行，就是將新冠肺炎大爆發歸咎於中國，在這方面一點沒有鬆口。美國人將新冠病毒侵害視為一場戰爭，內裡包含的意思不言而諭。

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1941年發生的珍珠港事件是美國參與第二次世界大戰的主因，當時日本海軍突襲美國位於夏威夷珍珠港的海軍基地，這起事件造成2400多名美軍陣亡。

911恐怖攻擊則發生在2001年，紐約是911恐攻主要目標之一。紐約世貿中心遭到恐怖分子挾持的客機衝撞，造成近3000人死亡，雙塔也因遭到攻擊，結構受損倒塌。其後，美軍進駐阿富汗打擊塔利班，再藉口摧毀大殺傷力武器佔領伊拉克。

當然，不少專家認為中美不會爆發戰爭。中國外交部直屬智庫、中國國際問題研究院研究員郭憲綱也同樣認為，中美未來不至於發生軍事衝突，畢竟中國和冷戰時期蘇聯不一樣。美國近期雖常派軍艦機至南海巡視，但雙方仍克制，也不會在台灣問題上擦槍走火；等美國疫情緩解下來，大選結束，兩國關係會改善。

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中國國際經濟交流中心副理事長、前重慶市長黃奇帆也稱，美國這次救經濟已花了不少錢，犯不著再用幾萬億、10萬億來跟中國打仗。況且，中美均是核大國，如果打仗大家同樣毀滅，這是核均衝，所以打不起來。

首先，引發戰爭很多時是由不可控、突發性因素引致，去年有國際危機處理智庫已提出，南海及台海是目前國際最危險的火藥庫，中美軍隊近來頻頻在太平洋出動，而且動作愈來愈激烈，中美軍內鷹派佔主導地位，不排除有擦槍走火可能。

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其次，現代社會戰爭不一定是熱戰，貿易戰、科技戰、金融戰等一樣可以摧毀一個國家，其慘烈程度比起真正的戰爭不遑多讓，特別是美元仍是主宰全球金融市場，美國擁有強大的優勢。美元是世界第一大交易與儲備的貨幣。一旦美國對中國發動金融戰，例如，美國實際控制著環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）、紐約清算所銀行同業支付系統（CHIPS）等可以制裁中國，中國將無法在國際上融資及交易。

目前，難以確定美國下一步行動，但從特朗普及其團隊最近的言論，肯定是準備對中國開火，中國如可應對，會否導致中美走向更激烈對抗，當中的險局不能忽視。

本報記者：高青

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