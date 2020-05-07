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母親節前人倫慘劇 陝西男子「活埋」7旬癱瘓母親（有片）

社會熱點 17:28 2020/05/07

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距離母親節（5月10日）還有幾天，內地一宗人倫慘劇引來輿論轟動。陝西榆林市靖邊縣一名58歲馬姓男子，日前竟將79歲的癱瘓母親「活埋」。馬某的妻子知道奶奶被丈夫帶走未歸，於是報警。警方追查後在一處廢棄墓坑救出這名被困3日的母親，目前她生命體徵平穩。

事件令人譁然，網民狂轟這名男子無人性。但有親人表示，獲救老婦正擔心兒子被判重刑。馬男現涉嫌故意殺人罪被刑事拘留，警方稱他可能照顧嫌煩而下毒手。靖邊縣檢察院提前介入案件。

媳婦報警救奶奶 廢棄墓坑傳出微弱呼救聲

內地傳媒報道，靖邊警方通報，一名張姓女子周二（5月5日）到派出所報警稱，上周六（5月2日）晚上丈夫（馬某）將奶奶用手推車拉出去後未歸。警方將馬某傳喚到案，對方表示他將癱瘓在床的母親王某，埋至靖邊縣城南萬畝林一處廢棄墓坑內。警方隨即到場挖掘，中途聽見有隱約的呼救聲，最後成功救出她送院。

挖掘救人現場

據華商報「榆林二三里」報道，馬某上周六回到家時，向妻子表示將母親送到車站，請了一輛麵包車送往甘肅省慶城縣親戚家中。家人去車站尋找未果，馬某凌晨出走失聯。警方周二找到馬某時，他仍供稱自己將母親送到親戚家，經查問才交代自己上周六晚將母親拉到萬畝林某處，見四處無人後，就找一個廢棄墓坑將母親用土埋了。

據了解，馬某用黃土封住墓穴，但沒有用腳踩實，其母在暗無天日的墓穴內度過幾天，救出時有些頭腦不清，經救治後能溝通交流能配合警方談話。

被埋母親獲救後，情況穩定，正在醫院做復健。

據《新京報》，被活埋母親目前情況穩定，正在家屬陪同下在醫院做恢復訓練。她的侄子表示，姑姑現在很擔心兒子被判重刑。他稱，去年底姑姑摔倒後，基本無法下地行走。澎湃新聞引述家人稱，老人並未癱瘓，只是因年齡大了腿腳不便。

警方：或照顧得嫌煩了 疑犯被刑拘

靖邊縣公安局刑警大隊一負責人說，老人本是靖邊人，但第二任丈夫是甘肅，戶籍遷過去了，後來又回靖邊居住。疑犯是老人的大兒子，此前老人和二兒子居住，但二兒子去年生病無力照顧，便轉由大兒子照顧。「可能是照顧得嫌煩了，就做出這樣的事情」。

傳媒引述當地村民稱，馬某常年在外打工，因沒上過學，常靠做苦力賺錢。他性格內向，不太愛說話，平時待人挺客氣，想不通他為何要這麼做。

責任編輯：伍樂

母親節 陝西省 甘肅 癱瘓

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