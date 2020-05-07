【李小加退任】李小加起飛之地廈門大學  被形容為最高薪校友

港交所（00388）公布，行政總裁李小加通知董事會，其擬於現時合約在2021年10月底屆滿時不再重續集團行政總裁合約。不少人都知道，李小加曾經是石油工人，後來進入廈大修讀外文系。李小加當年的教授曾憶述不少趣事，李小加給美國大學的申請信很特別，大意是如果學校需要我們交申請費的話，就請不要回覆了。因為我們沒有錢。

年過九旬的廈門大學外文學院教授林紀熹當年正是李小加的老師，林紀熹一直和他這位30年前畢業的學生保持斷斷續續的聯繫。李小加1980年考入廈大外文系，1984年畢業。

李小加：香港資本市場承載巨大的資金和融資需求

【達沃斯論壇】李小加：一帶一路是共同發展，要考慮投資能回來

【兩會在即】約200港人當選全國政協，李小加、郭炳聯新上榜

16歲的李小加從技校畢業，招工去做石油鑽井工人，4年的採油工生涯，還讓李小加學會了英語。他曾回憶說，他一有空，就抱著收音機學習英語。閑暇時，他最喜歡做的事情就是去大學門口蹲著，「看那些進進出出的大學生」。1980年，他考入廈門大學英語文學系。

直到大四，林紀熹才教到李小加，他的第一個印像是：這孩子身體很棒！後來才知道是他當了石油工人歷經鍛煉的緣故。

不過，林紀熹也不願意多談往事，這位知識分子認為，這會讓人覺得老師借此沽名釣譽。他只是輕描淡寫地說，他記得李小加很活潑，勤奮，愛踢足球，學習也不錯。

【李小加退任】史美倫港交所AGM宣布不會申取保就業計劃 股東鼓掌謝李小加

【李小加退任】上任逾10年港交所股價翻近一倍！完勝盈富基金

【港交所業績】李小加職場傳奇之路 石油工人終攀上CEO之位

據說，李小加還是原先在廈大芙蓉湖畔的廈大外文系大樓的「守門神」，當時，這座大樓剛剛建成，李小加晚上睡在傳達室，起到站崗作用。李小加的太太據說就是他的同班同學。

1984年，李小加從廈大畢業，分配到《中國日報》，1986年，留學美國，林紀熹是他的推薦人之一。這裡也有一個有趣故事，李小加和太太寫給美國大學的申請信很特別，大意是：

如果學校需要我們交申請費的話，就請不要回覆了。這沒有意義，因為我們沒有錢。

結果，這封略顯奇怪的申請信，引起阿拉巴馬大學的注意，它從不在海外招生，但是，教授覺得申請材料寫得有點牛，因此，他們被錄取了。

【港交所股價】李小加在位十年 股民賺多定蝕多？

【李小加退任】李小加打過幾多份工？ 石油工人、記者變投資銀行家

林紀熹說，李小加跟他講過他在美國更為「奇特」的經歷，他原來是讀新聞，後來到哥倫比亞大學轉讀法律，畢業後，到一家律師事務所。

林紀熹說，他到律師事務所上班，第一次領工資，他問：這是一年的嗎？他被告知：這是一個月。去年，李小加的薪酬逾5千萬，有人形容，李小加可能廈大有史以來最高薪的校友。

幾年前，廈大上海校友會人文分會等在上海舉辦一個校友交流分享會，李小加也參加，並做了發言。他說，人生需要平靜的日子，需要沒有功利的時段。也許，那時候李小加已在考慮退出了。

責任編輯：高青

【李小加退任】曾言「中國股市最安全、最民主」 港交所CEO金句回顧

【李小加退任】張華峰感可惜：李小加任內解決不少難題

【贏家智慧】人生有幾多個十年？ 李小加任內爭議不少

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品