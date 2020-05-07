▲ 【中美貿易戰協議】為何4箭齊發？特朗普追擊中國謎底解開

中美關係過去一個多、兩個星期戲劇性急墮谷底，特朗普政府從疫情、台灣、香港、乃至南海議向中國全面進攻，出招之密堪稱罕見。美方為何暴跳如雷？特朗普當地時間周三的一句話露出端倪，一切從「錢」字說起。

中美盡管3月曾因「美軍播毒」與「中國病毒」之爭，出現過一輪齟齬，但很快便平息，特朗普（Donald Trump）承諾不再說「中國病毒」之詞。但所謂人無千人好，花無百日紅，中美近兩周又陷入激烈搏擊，並罕有地一次過體現於4大議題。

其一︰疫情追責

特朗普揚言要調查病毒起源，更一度稱考慮以關稅等方式，就疫情擴散向中國索討賠償。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更從傍助攻，曾稱「大量證據」顯示新型冠狀病毒源自武漢病毒實驗室。中國官媒措詞強烈批評他，甚至暗指他不是人。

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其二︰台灣問題

美方借世界衛生組織問題，觸及中國大陸的一個中國底；其中，美國政府外交體系5月以來發動「#Tweet For Taiwan（推文挺台灣）」活動，推動台灣爭取參與世界生大會（WHA）。蓬佩奧周三更向世界生組織總幹事譚德塞喊話，呼籲邀請台灣參加即將舉行的大會。

其三︰香港問題

美國國務卿蓬佩奧日前表態，香港《基本法》23條立法不符合美國利益。盡管他已表示，將會延遲向國會提交與《香港人權與民主法》相關的報告，但原因只是為了觀察全國兩會本月底召開時，中國當局會否進一步加強涉足香港管治，並不意味美方放鬆對香港議題的操作。

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其四，南海問題

美軍艦機近期屢次飛越南海。美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）表示，美國軍艦在南海的航行自由行動，向中國發出明確訊號，即是美國致力於確保所有國家的航行與商業自由。

美國為何密集地向中國放箭？輿論場有不少揣測，有指美國認定中國隱瞞疫情，讓美國遭到史無前例瘟疫，重創經濟；有的則認為，這些舉動都是特朗普的選舉考量，展現自己敢向中國說不。

疫情追責等4大議題 其實只是幌子

但這些推測都未必能完全解答問題，其中，如說是報復中國隱瞞疫情，美國至今除出口術外，暫未羅列出瞞疫的實質證據；如說是選舉考量，目前距年底大選尚有一段時間，實在未必需要在此時已盡揭底牌。

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美國為何暴怒的疑問，在特朗普周三的一席話，似乎能找到端倪，他透露將在約一到兩星期後，報告中國是否正在履行第一階段中美貿易協議規定的義務，他密切關注中國是否兌現增加購買美國商品的承諾。

彭博社不久後報道，中美最高貿易談判代表最早將於下周通話，以討論第一階段貿易協議進展。知情人士透露，中國副總理劉鶴將代表中方進行通話，美方代表則是美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）。

特朗普再度極限施壓 促中國遵守貿協承諾

觀察人士指，中美即將檢討首階段貿易協議執行前夕，美方在上述四大議題操作，顯然是一種施壓，警告中方必須兌現承諾；這與中美去年磋商貿易協議時，美國利用關稅以外的《香港人權與民主法》等議題，向中國極限施壓，實在是同出一轍。

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而美方近期對中方不客氣，很可能是特朗普政府單方認為，協議執行存在不合美方利益的狀況。

事實上，首階段貿易協議是特朗普任期內重要政績之一，他必會在大選前用，盡手段確保協議有效執行，增加自己連任勝算。於是，便發生了近日中美關係激烈撞擊的一幕。

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本報記者：程國知

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