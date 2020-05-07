  • 29°C
香港時間 : 2020507日 (四) 20:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美貿易戰協議】為何4箭齊發？特朗普追擊中國謎底解開

國情動向 19:31 2020/05/07

分享：

【中美貿易戰協議】為何4箭齊發？特朗普追擊中國謎底解開

中美關係過去一個多、兩個星期戲劇性急墮谷底，特朗普政府從疫情、台灣、香港、乃至南海議向中國全面進攻，出招之密堪稱罕見。美方為何暴跳如雷？特朗普當地時間周三的一句話露出端倪，一切從「錢」字說起。

中美盡管3月曾因「美軍播毒」與「中國病毒」之爭，出現過一輪齟齬，但很快便平息，特朗普（Donald Trump）承諾不再說「中國病毒」之詞。但所謂人無千人好，花無百日紅，中美近兩周又陷入激烈搏擊，並罕有地一次過體現於4大議題。

其一︰疫情追責

特朗普揚言要調查病毒起源，更一度稱考慮以關稅等方式，就疫情擴散向中國索討賠償。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更從傍助攻，曾稱「大量證據」顯示新型冠狀病毒源自武漢病毒實驗室。中國官媒措詞強烈批評他，甚至暗指他不是人。

【中美貿易戰協議】傳中美最高貿易談判代表最早下周通話

【中美貿易戰協議】特朗普：或一兩周後報告中國履行貿易協議情況

其二︰台灣問題

美方借世界衛生組織問題，觸及中國大陸的一個中國底；其中，美國政府外交體系5月以來發動「#Tweet For Taiwan（推文挺台灣）」活動，推動台灣爭取參與世界生大會（WHA）。蓬佩奧周三更向世界生組織總幹事譚德塞喊話，呼籲邀請台灣參加即將舉行的大會。

其三︰香港問題

美國國務卿蓬佩奧日前表態，香港《基本法》23條立法不符合美國利益。盡管他已表示，將會延遲向國會提交與《香港人權與民主法》相關的報告，但原因只是為了觀察全國兩會本月底召開時，中國當局會否進一步加強涉足香港管治，並不意味美方放鬆對香港議題的操作。

【中美貿易戰協議】特朗普倘最壞時刻重挑貿易戰　全球經濟攬炒

【中美貿易戰協議】特朗普不想打「自殺式貿易戰」　幕僚表態藏密碼　

其四，南海問題

美軍艦機近期屢次飛越南海。美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）表示，美國軍艦在南海的航行自由行動，向中國發出明確訊號，即是美國致力於確保所有國家的航行與商業自由。

美國為何密集地向中國放箭？輿論場有不少揣測，有指美國認定中國隱瞞疫情，讓美國遭到史無前例瘟疫，重創經濟；有的則認為，這些舉動都是特朗普的選舉考量，展現自己敢向中國說不。

疫情追責等4大議題　其實只是幌子

但這些推測都未必能完全解答問題，其中，如說是報復中國隱瞞疫情，美國至今除出口術外，暫未羅列出瞞疫的實質證據；如說是選舉考量，目前距年底大選尚有一段時間，實在未必需要在此時已盡揭底牌。

【中美貿易戰協議】緩和重啓貿易戰危機？美或將部分中國商品關稅豁免延一年

【中美貿易戰協議】索償後突提貿易協議 美以此脅逼中國掌主動權

美國為何暴怒的疑問，在特朗普周三的一席話，似乎能找到端倪，他透露將在約一到兩星期後，報告中國是否正在履行第一階段中美貿易協議規定的義務，他密切關注中國是否兌現增加購買美國商品的承諾。

彭博社不久後報道，中美最高貿易談判代表最早將於下周通話，以討論第一階段貿易協議進展。知情人士透露，中國副總理劉鶴將代表中方進行通話，美方代表則是美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）。

特朗普再度極限施壓　促中國遵守貿協承諾

觀察人士指，中美即將檢討首階段貿易協議執行前夕，美方在上述四大議題操作，顯然是一種施壓，警告中方必須兌現承諾；這與中美去年磋商貿易協議時，美國利用關稅以外的《香港人權與民主法》等議題，向中國極限施壓，實在是同出一轍。

【中美貿易戰協議】貿易戰若重來 中美誰損失更大？

【中美貿易戰】特朗普威脅加關稅 北京學者：中國會報復

而美方近期對中方不客氣，很可能是特朗普政府單方認為，協議執行存在不合美方利益的狀況。

事實上，首階段貿易協議是特朗普任期內重要政績之一，他必會在大選前用，盡手段確保協議有效執行，增加自己連任勝算。於是，便發生了近日中美關係激烈撞擊的一幕。

【中美 疫情】中美疫戰內幕：46歲白宮「國安少帥」主導對華心戰

【中美關係】以流利中文警示中國　46歲白宮「鷹悍」博明如何成美中角力軍師（有片）

【中美 疫情】蓬佩奧矛頭指華  把新冠肺炎數十萬死歸咎中國

【中美角力】特朗普與普京似欲泯恩仇 中國恐成輸家？

【中美 疫情】特朗普再改口：病毒在武漢外洩 並非確認病毒來自實驗室

【中美.香港】蓬佩奧稱23條不符美國利益　香港局勢5月再起雲湧

本報記者：程國知

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【中美貿易戰協議】特朗普：或一兩周後報告中國履行貿易協議情況
今日
【中美貿易戰協議】特朗普：或一兩周後報告中國履行貿易協議情況
【中美 疫情】特朗普稱疫情嚴峻過911襲擊　白宮：中美關係已令人沮喪
今日
【中美 疫情】特朗普稱疫情嚴峻過911襲擊　白宮：中美關係已令人沮喪
【中美軍事】美擬亞太區部署陸基戰斧導彈　挑戰解放軍優勢
今日
【中美軍事】美擬亞太區部署陸基戰斧導彈　挑戰解放軍優勢
中美角力加劇 歐盟駐華大使：中國需採取行動緩解緊張局面
今日
中美角力加劇 歐盟駐華大使：中國需採取行動緩解緊張局面
【中美角力】解放軍對美秀肌肉？擬巨浪3導彈試射影片流出 據稱可打到美國（有片）
今日
【中美角力】解放軍對美秀肌肉？擬巨浪3導彈試射影片流出 據稱可打到美國（有片）
貿易戰 經濟 國防 外交 疫情 人權 選舉 劉鶴 特朗普 譚德塞

上一篇文章

【中美角力】以珍珠港及911形容疫情 特朗普準備向中國開戰？

下一篇文章

【中美貿易戰協議】傳中美最高貿易談判代表最早下周通話
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美.香港】蓬佩奧稱23條不符美國利益　香港局勢5月再起雲湧
【中美.香港】蓬佩奧稱23條不符美國利益　香港局勢5月再起雲湧
【新冠肺炎】法國去年12月已出現病例 世衛：毫不意外
【新冠肺炎】法國去年12月已出現病例 世衛：毫不意外
【中美關係】以流利中文警示中國　46歲白宮「鷹悍」博明如何成美中角力軍師（有片）
【中美關係】以流利中文警示中國　46歲白宮「鷹悍」博明如何成美中角力軍師（有片）
【中美角力】特朗普與普京似欲泯恩仇 中國恐成輸家？
【中美角力】特朗普與普京似欲泯恩仇 中國恐成輸家？
【中美貿易戰協議】特朗普不想打「自殺式貿易戰」　幕僚表態藏密碼　
【中美貿易戰協議】特朗普不想打「自殺式貿易戰」　幕僚表態藏密碼　
【中美角力】反駁美副國安顧問博明 華春瑩：他錯了 不懂什麼是五四精神
【中美角力】反駁美副國安顧問博明 華春瑩：他錯了 不懂什麼是五四精神