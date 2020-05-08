武統台灣聲浪高 軍方鷹派轉態反對藏玄機 國情動向 06:44 2020/05/08 分享： 自新冠疫情爆發以來，國內民族主義情緒高漲，網絡上有不少乘美國自顧不暇之際武力解決台灣問題的呼籲，但是，中國軍方鷹派代表人物喬良罕有地公開為武統論降溫。他指，若對台灣動武，美國不會作壁上觀，中美若直接對抗，勢必影響中國民族復興大業。但喬良此番言論背後的動機耐人尋味。 ... 相關文章 蓬佩奧呼籲譚德塞 邀請台灣參與世界衛生大會 2020/05/07 蓬佩奧呼籲譚德塞 邀請台灣參與世界衛生大會 【武統台灣？】大瘟疫會否引爆兩岸戰爭？還看3個關鍵 2020/04/21 【武統台灣？】大瘟疫會否引爆兩岸戰爭？還看3個關鍵 【台海局勢】美軍電偵機一連兩日現身台灣南部空域 台指全程掌握 2020/04/11 【台海局勢】美軍電偵機一連兩日現身台灣南部空域 台指全程掌握 【台海局勢】解放軍戰機飛越台灣西南海域 美偵察機現身同一空域（更新版） 2020/04/10 【台海局勢】解放軍戰機飛越台灣西南海域 美偵察機現身同一空域（更新版） 【中美角力】美准Google啟動連台灣海底光纜 憂危害國安不能直連香港 2020/04/09 【中美角力】美准Google啟動連台灣海底光纜 憂危害國安不能直連香港 疫情 軍事 兩岸關係 解放軍 航空母艦 美軍 台獨 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入