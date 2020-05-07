武統台灣聲浪高  軍方鷹派轉態反對藏玄機（訂戶專享）

自新冠疫情爆發以來，國內民族主義情緒高漲，網絡上有不少乘美國自顧不暇之際武力解決台灣問題的呼籲，但是，中國軍方鷹派代表人物喬良罕有地公開為武統論降溫。他指，若對台灣動武，美國不會作壁上觀，中美若直接對抗，勢必影響中國民族復興大業。但喬良此番言論背後的動機耐人尋味。

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