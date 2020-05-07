【中美角力】橋水達里奧：世界將迎來以中國主導的新秩序

▲ 對沖基金橋水創辦人達里奧認為，世界將迎來以中國主導的新秩序，美國如何處理與中國之間的分歧，將決定其未來發展，若處理不當，雙方都會受苦。

新冠疫情全球大流行衝擊經濟，對沖基金橋水創辦人達里奧（Ray Dalio）認為，世界將迎來以中國主導的新秩序，美國如何處理與中國之間的分歧，將決定其未來發展，若處理不當，很可能兩敗俱傷，雙方都會受苦。

達里奧接受《日本經濟新聞》採訪時表示，新冠病毒大流行導致全球秩序洗牌，將看到與大蕭條和二戰時期一樣重大的轉變，而中國將成為全球的主導力量。他認為，新冠病毒引發令人驚訝的經濟衰退，央行及政府正試圖拼命「印錢」填補其資產負債表，然而，存款並不充裕的個人、公司及國家都在走向破產；這將加劇財富與權力間的衝突。

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從短期來看，達里奧稱，美元的特殊地位將因大量的美元債，而得以保持。但這些債務一旦幾年後因違約或「印錢」被抹掉，美元作為儲備貨幣的價值將被減弱，大大削弱美國的經濟實力。此起彼落，他相信中國會在不久將來成為最重要的世界經濟體，但美國可能會在相當長的一段時間內成為競爭對手。美中兩國如何應對這種競爭對世界來說至關重要。

須妥善處理分歧 否則美中都受苦

至於儲備貨幣，達里奧認為，這將緩慢發展，因為儲備貨幣的權力具有顯著的滯後。人民幣要作為新的全球儲備貨幣，必須擁有開放的資本市場，相信在未來10年左右的時間內，中國將變得愈來愈重要。

▲ 達里奧認為，人民幣要作為新的全球儲備貨幣，必須擁有開放的資本市場，相信中國將變得愈來愈重要。

達里奧稱，重構世界秩序的鬥爭可能會持續大約5年，財富將重新分配，在新秩序下，誰是贏家將更加清楚，但這些重組只是暫時的調整，人類的適應力和創造力才是最強的力量。

被問到是否認為新秩序非常有利美國時，達里奧表示美國生活水平很有可能會上升，但增長速度要比中國慢，這很大程度上取決於美中之間的分歧，倘處理不當，或兩敗俱傷，雙方都會受苦。

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責任編輯：馬佩君

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