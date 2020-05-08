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【中美貿易戰】美國突拉閘 中國N95口罩輸美廠商急減八成

經濟脈搏 08:04 2020/05/08

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【中美貿易戰】美國突拉閘 中國N95口罩輸美廠商急減八成

中美關係因新冠肺炎疫情急劇惡化，中美貿易戰亦有重新升溫跡象。華爾街日報報道，美國食品暨藥物管理局（FDA）已撤銷60多家中國廠商向美國輸出N95口罩的許可，原因是重新收緊進口標準。有白宮幕僚日前曾稱，美國醫療用品供應依賴中國，揚言總統特朗普將下令聯邦機構增加採購美國產品。

美國FDA宣布，核准14家中國廠商製造供美國使用的N95口罩，數量遠少於先前的80家左右，減幅逾八成。這項做法扭轉4月3日的決定。FDA當時指出，口罩如符合其他國家標準或經獨立實驗室審核，就算未經美國主管機關檢驗，也能銷往美國。

美方收醫標準  核准中國廠商80減至14間

報道指出，全美醫護人員對抗新冠肺炎之際，FDA政策轉彎，凸顯聯邦政府協助滿足口罩需求並確保醫療物資品質遭遇的考驗。

【中美貿易戰】去中國化新招？特朗普擬促聯邦機構　採購美國醫療產品

中國口罩出口量超驚人：曾一天達10.6億個　平均每分鐘出口74萬個

一名FDA官員表示，FDA動用一切權力增加供給，但愈來愈多口罩達不到進口流程加速下的效能標準。

華爾街日報日前報道，聯邦主管機關與州政府官員發現，美國進口的許多N95口罩不合格。隸屬美國疾病管制暨預防中心（CDC）的國家工作安全與保健研究中心（NIOSH）近期檢驗發現，美國進口的口罩中，約60%至少有一個樣本微粒過濾達不到美國許可標準。

【中美貿易戰協議】為何4箭齊發？特朗普追擊中國謎底解開

【中美貿易戰】疫情加深中美對立  特朗普謀用兩「辣招」制裁中國

NIOSH共檢驗67種口罩，每種各有10個樣本。一名CDC官員說，有些口罩微粒過濾「明顯低於」標準。

NIOSH檢驗發現，一家許可遭FDA撤銷的中國廠商製造的口罩只過濾24%至35%微粒，遠低於N95口罩須阻擋95%微粒的標準。檢驗結果指出，這款口罩外包裝宣稱過濾水準達「五星級」，且未經授權使用美國FDA標誌。

白宮幕僚日前曾批評  美國醫療用品供應依賴中國

中國官方此前曾多次表明，外國發現的不合格中國生產口罩，許多是來自不具備出口資格的供應商。

【中美貿易戰協議】緩和重啓貿易戰危機？美或將部分中國商品關稅豁免延一年

【中美貿易戰協議】特朗普不想打「自殺式貿易戰」　幕僚表態藏密碼　

值得注意是，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）本月4日談及醫療用品供應時，曾稱疫情暴露了美國依賴中國的問題；因此特朗普計劃不久將來簽署行政命令，要求聯邦機構採購美國製醫療產品和藥物。他表示，會有相應措施配合，包括解除管制以利藥廠在美經營。

路透社也引述美國官員稱，華府會加速推動促進全球產業供應鏈撤出中國。

【中美貿易戰協議】特朗普倘最壞時刻重挑貿易戰　全球經濟攬炒

【中國經濟】「去中國化」非一刀切  三類企業去留各有選擇

責任編輯：鄧國強

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