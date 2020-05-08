【中美貿易戰】美頻施壓中國後 蓬佩奧：不排除與華更多貿易談判

中美因新冠肺炎疫情問題而緊張關係升溫，在美國頻頻施壓中國後，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，不排除與中國展開更多貿易談判，

多次指控中國隱瞞新冠病毒起源的蓬佩奧，周四（5月7日）接受美國CNBC訪問時稱，如果中國想與世界接軌、想保護知識產權、想進行公平互惠的貿易，貿易談判將是一條出路。

他表示，如果中國選擇了一條不同的道路，繼續過去25年的貿易模式，特朗普將不會容許。

中美今年初簽訂首階段貿易協議，期望在第二階段協議解決一些更具分歧的議題，但不久後新冠肺炎疫情爆發。

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特朗普周三（6日）表示，將在未來一、兩周後，報告中國是否正履行中美第一階段貿易協議規定的義務，密切關注中國是否兌現增加購買美國商品的承諾。外電消息稱，中美最高貿易談判代表，中國副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer），最早將於下周通話，以討論第一階段貿易協議進展。

值得注意，中美緊張關係持續升溫，特朗普曾威脅，可能會考慮用關稅手段來懲罰中國應對疫情。他又曾表示，如果中國未能履行購買美國貨品的承諾，有可能會終止協議。

分析認為，中美檢討首階段貿易協議執行在即，美方頻頻對華施壓，是警告中方必須兌現貿易協議上的承諾。

責任編輯：林佩怡

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