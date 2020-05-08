【中美貿易戰】中美貿易談判代表通話 同意加強經濟衛生合作 為落實協議創造氛圍

據新華視點報道，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，今日（5月8日）上午應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆欽通話。

報道稱，雙方表示應加強宏觀經濟和公共衛生合作，努力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍和條件，推動取得積極成效。雙方同意保持溝通協調。

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中美近期因新冠肺炎疫情問題而關係緊張， 特朗普近期多次就疫情對華施壓，更曾稱關稅是終極懲罰，揚言若中方不履行首階段貿易協議的承諾，就會終止協議。

特朗普當地時間周三（6日）表示，將在未來一、兩周後，報告中國是否正履行中美第一階段貿易協議規定的義務，密切關注中國是否兌現增加購買美國商品的承諾。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周四（7日）指出，不排除與中國展開更多貿易談判，稱如果中國想與世界接軌、想保護知識產權、想進行公平互惠的貿易，貿易談判將是一條出路，但中國若選擇繼續過去25年的貿易模式，特朗普將不會容許。

責任編輯：林佩怡

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