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【中美貿易戰】緊張望緩和！中美貿易代表通話　同意為落實協議創氛圍

經濟脈搏 12:14 2020/05/08

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中美貿易關係緊張緩和，中美高級貿易談判代表今日通話，同意加強經濟及衛生合作，努力為落實中美第一階段貿易協議造有利氛圍，並會保持溝通。盡管新冠肺炎疫情未退，美方稱兩國完全希望能及時履行協議規定的義務。

據新華視點，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，今日（5月8日）上午應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆欽通話。

報道稱，雙方表示應加強宏觀經濟和公共衛生合作，努力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍和條件，推動取得積極成效。雙方同意保持溝通協調。

美：雙方分享疫情對經濟影響評估

美方聲明則指出，雙方討論了經濟及貿易問題，包括中美第一階段貿易協議，又分享關於新冠肺炎疫情最新情況，以及疫情對經濟增長影響的評估。雙方同意，儘管當前發生全球衛生緊急情況，但兩國完全希望能夠及時履行協議規定的義務，並將通過電話會議的方式定期舉行會議。

聲明又稱，雙方認為，在建立令協議成功的政府基礎設施方面，取得良好進展。

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中美近期因新冠肺炎疫情問題，緊張關係加劇，美國總統特朗普近期多次就疫情對華施壓，更曾稱關稅是終極懲罰，揚言若中方不履行首階段貿易協議的承諾，就會終止協議。雙方貿易緊張亦隨之升溫。

特朗普當地時間周三（6日）表示，將在未來一、兩周後，報告中國是否正履行中美第一階段貿易協議規定的義務，密切關注中國是否兌現增加購買美國商品的承諾。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周四（7日）指出，不排除與中國展開更多貿易談判，稱如果中國想與世界接軌、想保護知識產權、想進行公平互惠的貿易，貿易談判將是一條出路，但中國若選擇繼續過去25年的貿易模式，特朗普將不會容許。

責任編輯：林佩怡

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