【中美角力】美官員：海灣國家與中國打交道時 應考慮與美關係

中美緊張關係加劇，雙方在中東地區角力亦見加深。美國負責近東事務的助理國務卿辛克（David Schenker）表示，海灣阿拉伯國家在與中國打交道時，應該考慮與美國的關係，並應警惕中國的「掠奪式」援助。他又表明，如果讓中國電訊設備巨頭華為參與5G建設，將令美國和海灣軍隊溝通變「困難」。

海灣阿拉伯國家與關鍵盟友美國關係密切，但為了尋求資金和技術，以實現經濟多元化，不再完全依賴石油收入，與積極發展中東外交的北京走得很近。

路透社報道，辛克指出，這些海灣國家必須權衡它們與美國夥伴關係的價值，並希望夥伴國認真評估。

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正值新冠肺炎疫情全球大流行，美國指摘中國疫情擴散負責，但一些海灣國家官員亦對中國抗疫努力表示讚賞。事實上，中國向多國派遣醫療專家和物資，幫助抗疫。

憂華為參與5G建設 軍方溝通變「困難」

辛克表示，該地區國家應該警惕來自中國的援助，形容中國的援助往往是「掠奪性」。

他又稱，有人擔心華為參與海灣地區5G基礎設施部分建設，而美國海軍第五艦隊和該地區最大的美國軍事基地坐落於此。他稱，這將令美國和海灣軍隊溝通變「困難」。

美國以國家安全為由，去年將華為列入黑名單，並游說多國不要使用華為5G設備。美國政府表示，該企業可能會被中國政府利用。北京方面和華為一再否認指控。

責任編輯：林佩怡

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