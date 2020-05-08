▲ 【中美戰爭？】中美開戰倒數？黃奇帆列3理由指胡說八道

中美關係因新冠肺炎疫情急墮低谷，「中美戰爭」論調又興起。重慶前市長黃奇帆、中國國際經濟交流中心副理事長近日指出，有一說美國要撤僑了，可能要準備戰爭，這是胡說八道，國內一些專家聳人聽聞亂猜。

他強調打仗要錢、也要有目的，而核大國的均衡導致這幾十年雖然年年有戰爭，但打的都是沒有核武的小國。

打錢要用錢 中美不會想付鈔打架

廣為金融界熟悉的黃奇帆撰文反駁「全球化終結論」、「中美戰爭論」等說法。他指出，有一說美國要撤僑了，可能要準備戰爭，是胡說八道；此事美國倒也沒有議員、政客說話，國內一些專家聳人聽聞亂猜。

黃奇帆列舉原因：

第一，打仗要錢，美國救災花掉巨資，再投資幾十萬億元來跟中國打仗，是「神經病啊」？ 第二，打仗總有目的，為了掠奪什麼才會打仗，但如今這個概念沒好說。 第三，核大國的均衡，這幾十年，年年有戰爭，打的都是沒有核武的小國。

「真要核大國打架，就是核均衡，在這個意義上你毀滅我十次，我毀滅你五次，好像你比我厲害，實際後果一樣。所以這個也是不會的」，他強調。

黃奇帆又說，軍隊這時如一旦來個新冠病毒，一船人都毀了。第一次世界大戰會結束，是因1917至1918年一戰爆發時，歐洲出現瘟疫，美國士兵從美國帶到歐洲的西班牙瘟疫死了1500萬人，對立的雙方士兵不是打仗死了幾百萬，而是瘟疫雙方各死了幾百萬。

他稱，最後一戰沒有輸贏，要說贏了是列寧在俄羅斯贏了，利用帝國主義戰爭的薄弱環節，把十月革命完成。

中美都不會用美債作武器

至於美國要沒收或凍結中國手中的美國國債，他認為，凍結之日發生，就是美元帝國崩盤之時。美國國債市場是30萬億美元市值的交易系統。如果美國賴債，信譽首先破產，美國對世界各國的債務責任，所擁有的信任和信譽是神聖的，任何情況下不可改變。

反過來，老是有人提議中國應把美債拋掉，中國也真不拋，美國國債還是好東西。如果有一天美元作為世界貨幣交易量從60%降下，也還是好貨幣。即使地位發生變化，哪怕不是第一世界貨幣，美元還是不亞於英鎊、日圓、法郎、德國馬克或是歐元的地位。

黃奇帆曾被形容為經濟專家型官員，原上海機械學院儀器儀表系畢業，中歐國際工商學院工商管理碩士，研究員。曾任中共重慶市委副書記，重慶市人民政府市長、黨組書記，中共重慶市委企業工委書記。中國共產黨第十八屆中央委員會委員、第五屆重慶市政協委員。