  • 29°C
香港時間 : 2020508日 (五) 12:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美貿易戰協議】中方發逾半年來最大美國豬肉訂單　展遵守協議姿態

經濟脈搏 12:40 2020/05/08

分享：

美國將報告中國是否正在履行第一階段貿易協議前，中國上周訂購了逾4萬噸美國豬肉，是去年10月、即逾半年以來的最大訂單，展示中國經濟在抗疫封鎖結束後開始重啟，並正致力履行貿易承諾。

展示中國正致力履行貿易承諾

儘管受新冠肺炎疫情影響，生病雇員限制了美國肉類加工廠的生產，上周美國肉類產量下降逾30%。與此同時，美國一些零售商已經開始對肉類實施限購，豬肉和牛肉的價格都急劇上漲。

但此時中國正在逆勢增加美國豬肉的進口，美國農業部周四（5月7日）發布的數據顯示，上周中國訂購了40,200噸美國豬肉。此外，出口商還向中國出售了棉花、大豆、高粱和少量牛肉。

美國總統特朗普周三表示，他將能夠在約一到兩星期後，報告中國是否正在履行第一階段貿易協議規定的義務，他密切關注中國是否兌現增加購買美國商品的承諾。他還曾威脅稱，如果中方未能遵守協議條款他將會「終止」協議。

【中美貿易戰】中美貿易談判代表通話 同意加強經濟衛生合作 為落實協議創造氛圍

【中美貿易戰協議】特朗普：或一兩周後報告中國履行貿易協議情況

值得注意的是，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，今日（5月8日）上午應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆欽通話。

報道稱，雙方表示應加強宏觀經濟和公共衛生合作，努力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍和條件，推動取得積極成效。雙方同意保持溝通協調。

【中美貿易戰】美頻施壓中國後 蓬佩奧：不排除與華更多貿易談判

【中美戰爭？】中美開戰倒數？黃奇帆列3理由指胡說八道

責任編輯：蒯宇澄

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

政治 疫情 貿易戰 經濟 姆欽 貿易 劉鶴 特朗普 萊特希澤 中共中央政治局

下一篇文章

【中美貿易戰】緊張望緩和！中美貿易代表通話　同意為落實協議創氛圍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為5G】傳美草擬新規 准美企與華為共同參與5G標準制定 華為回應
【華為5G】傳美草擬新規 准美企與華為共同參與5G標準制定 華為回應
【中美貿易戰】美國突拉閘 中國N95口罩輸美廠商急減八成
【中美貿易戰】美國突拉閘 中國N95口罩輸美廠商急減八成
【中美角力】橋水達里奧：世界將迎來以中國主導的新秩序
【中美角力】橋水達里奧：世界將迎來以中國主導的新秩序
【中國經濟】4月出口上升主因基數低 疫情持續外貿形勢難言向好
【中國經濟】4月出口上升主因基數低 疫情持續外貿形勢難言向好
【中美貿易戰協議】特朗普：或一兩周後報告中國履行貿易協議情況
【中美貿易戰協議】特朗普：或一兩周後報告中國履行貿易協議情況
【中國經濟】4月美元計出口意外增長3.5% 進口降14.2%
【中國經濟】4月美元計出口意外增長3.5% 進口降14.2%