【中美貿易戰協議】中方發逾半年來最大美國豬肉訂單　展遵守協議姿態

美國將報告中國是否正在履行第一階段貿易協議前，中國上周訂購了逾4萬噸美國豬肉，是去年10月、即逾半年以來的最大訂單，展示中國經濟在抗疫封鎖結束後開始重啟，並正致力履行貿易承諾。

展示中國正致力履行貿易承諾

儘管受新冠肺炎疫情影響，生病雇員限制了美國肉類加工廠的生產，上周美國肉類產量下降逾30%。與此同時，美國一些零售商已經開始對肉類實施限購，豬肉和牛肉的價格都急劇上漲。

但此時中國正在逆勢增加美國豬肉的進口，美國農業部周四（5月7日）發布的數據顯示，上周中國訂購了40,200噸美國豬肉。此外，出口商還向中國出售了棉花、大豆、高粱和少量牛肉。

美國總統特朗普周三表示，他將能夠在約一到兩星期後，報告中國是否正在履行第一階段貿易協議規定的義務，他密切關注中國是否兌現增加購買美國商品的承諾。他還曾威脅稱，如果中方未能遵守協議條款他將會「終止」協議。

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值得注意的是，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，今日（5月8日）上午應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆欽通話。

報道稱，雙方表示應加強宏觀經濟和公共衛生合作，努力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍和條件，推動取得積極成效。雙方同意保持溝通協調。

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責任編輯：蒯宇澄

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