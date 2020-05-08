▲ 【新冠肺炎】患者精液含新冠病毒 性行為會傳播？

河南省研究人員檢驗新冠肺炎男性病患的精液發現，部分病患精液中含有新冠病毒，但新冠病毒是否會透過性行為傳播，有待進一步研究。

河南省商丘市立醫院研究人員針對38名15至50歲新冠肺炎男性病患進行研究，發現16%病患中的精液含有新冠病毒。6名病人中，4人處於傳播高峰期，兩人處於康復期。

新冠肺炎影響生育？專家建議康復3至6個月後再考慮生育

【新冠肺炎】美國研究推斷：新冠病毒攻擊睪丸 損男性生育能力

研究人員表示，因研究樣本數目少、研究結果為初步發現，仍需要更多研究證實性行為是否在新冠肺炎疫情中扮演傳播病毒的關鍵因素。

這項發表在美國醫學會雜誌期刊的研究指出，「關於病毒脫落、存活時間及在精液中的濃度需要更進一步的研究。如果能夠證實新冠病毒會透過性行為傳播，這可能是預防的重要關鍵。尤其是考量到復原中病患的精液中也含有新冠病毒」。

其他科學家表示，研究結果很有趣，但必須謹慎檢視。其他小型研究並沒有發現新冠肺炎病患的精液中有病毒存在。

【新冠肺炎】内地研究指病毒攻擊睾丸 男患者生育功能恐受損

【新冠肺炎】滬專家：夏天結束疫情可能性「真沒有了」 要為全球性「新常態」風險做準備

【新冠肺炎】世衛談病癒復陽：或因肺部死細胞 非再度感染

【新冠肺炎】法國去年12月已出現病例 世衛：毫不意外

本報記者：鄧國強

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l