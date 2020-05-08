【中美角力】唇槍舌劍停不了！一文看懂中美近期爭拗不斷 原來因為這3個問題

中美今年一月簽署首階段貿易協議，持續許久的貿易戰似乎暫時告一段落，外界關切中美關係是否會隨之緩和。然而，隨後爆發的疫情再添變數。美國要求調查中國的病毒源頭，並要求賠償。此外，香港問題和台灣問題也是中美角力的焦點。

美要求調查疫情和索賠

美國持續要求對中國處理新冠病毒疫情的情況、乃至疫情源頭進行國際調查。美國總統特朗普和國務卿蓬佩奧還多次指出，有證據證明新冠病毒是由武漢病毒實驗室洩漏。

惟中方一直強調，病毒溯源應由科學家來完成。此外，中國官媒還指責蓬佩奧是「人類公敵」，「突破做人底線」。

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特朗普早前還宣稱要就疫情向中國究責，要求賠償，也不排除增加關稅的可能。此外，美國聯邦各州，包括密蘇里州（Missouri）、密西西比州（Mississippi）、佛羅里達州（Florida）等，還對中國政府、國家衛建委、武漢病毒研究所等部門提起訴訟，要求其賠償因疫情造成的生命和經濟損失，數額共計幾十萬億美元。

對於此類指控，中方直指這是濫訴。而根據《外國主權豁免法案》等條款，美國等國家法院很可能不能受理這些指向中國政府的訴訟。

美暫緩發布香港報告以退為進

去年11月，美國通過《香港人權與民主法案》，法案要求國務卿每年向國會提交香港自治情況年度報告，以決定是否制裁侵損香港人權的公職人員，並決定是否延續香港獨立關稅區等特殊地位。該報告原擬本月發布。但蓬佩奧表示，美國政府關注中方當局是否會對香港採取進一步行動，所以會延遲提交報告。

觀察人士認為，美方此舉不是在香港議題放輕對中國施壓，相反更是以退為進、加大操作力度，以香港作為下一階段中美角力、尤其是中美貿易戰的籌碼。這令香港局勢陡添變數。

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此外，蓬佩奧日前還就香港《基本法》23條表態，稱影響美國在香港的利益。有觀點指，疫情令中美關係陷入冰點，美國政界、乃至特朗普政府會更願意利用香港問題，作為遏制中國的工具。

美力挺台參與世界衛生大會

世界衛生大會（WHA）召開在即，台灣能否以觀察員身份參會引人關注。美國力撐台灣參與國際衛生事務，蓬佩奧還向世衛總幹事譚德塞喊話，呼籲邀請台灣參加世界衛生大會，他還呼籲歐洲支持台灣參會，以及其他相關聯合國活動。

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惟中方強調，台灣參與世衛須要按照「一個中國」原則來處理，而「中國中央政府已經對台灣地區參與全球衛生事務作出了妥善安排，確保無論是島內還是國際上發生突發公共衛生事件，台灣地區都可以及時有效地應對」。

責任編輯：費風

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