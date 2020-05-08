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【中美關係】中美近期罵戰罵什麼？1分鐘看懂4件大事

國情動向 14:06 2020/05/08

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中美今年一月簽署首階段貿易協議，持續許久的貿易戰似乎暫時告一段落，外界關切中美關係是否會隨之緩和。然而，隨後又爆發疫情，為中美落實執行協議再添變數。而且，美國要求調查中國的病毒源頭，並要求賠償。此外，香港問題和台灣問題也是中美角力的焦點。

美敦促中方履行貿易協議

簽署首階段貿易協議後，中美期望在第二階段協議解決一些更具分歧的議題，但不久後新冠肺炎疫情爆發，重創全球經濟，中方按協議購買巨額美國產品的難度加大。特朗普曾表示，如果中國未能履行購買美國貨品的承諾，有可能會終止協議。

不過，中方似乎致力履行承諾，上周還訂購了逾4萬噸美國豬肉，是去年10月、即逾半年以來的最大訂單。此外，中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，今日（8日）還應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆欽通話。雙方表示應努力為落實協議創造有利氛圍和條件，雙方同意保持溝通協調。

美要求調查疫情和索賠

美國持續要求對中國處理新冠病毒疫情的情況、乃至疫情源頭進行國際調查。美國總統特朗普和國務卿蓬佩奧還多次指出，有證據證明新冠病毒是由武漢病毒實驗室洩漏。

惟中方一直強調，病毒溯源應由科學家來完成。此外，中國官媒還指責蓬佩奧是「人類公敵」，「突破做人底線」。

【調查疫情】世衛擬派團赴華調查新冠病毒源頭 中國代表：暫不邀國際專家

【中美 疫情】特朗普打歐洲牌　施壓歐盟支持調查中國疫情

特朗普早前還宣稱要就疫情向中國究責，要求賠償，也不排除增加關稅的可能。此外，美國聯邦各州，包括密蘇里州（Missouri）、密西西比州（Mississippi）、佛羅里達州（Florida）等，還對中國政府、國家衛建委、武漢病毒研究所等部門提起訴訟，要求其賠償因疫情造成的生命和經濟損失，數額共計幾十萬億美元。

對於此類指控，中方直指這是濫訴。而根據《外國主權豁免法案》等條款，美國等國家法院很可能不能受理這些指向中國政府的訴訟。

美暫緩發布香港報告以退為進

去年11月，美國通過《香港人權與民主法案》，法案要求國務卿每年向國會提交香港自治情況年度報告，以決定是否制裁侵損香港人權的公職人員，並決定是否延續香港獨立關稅區等特殊地位。該報告原擬本月發布。但蓬佩奧表示，美國政府關注中方當局是否會對香港採取進一步行動，所以會延遲提交報告。

觀察人士認為，美方此舉不是在香港議題放輕對中國施壓，相反更是以退為進、加大操作力度，以香港作為下一階段中美角力、尤其是中美貿易戰的籌碼。這令香港局勢陡添變數。

【中美.香港】蓬佩奧稱23條不符美國利益　香港局勢5月再起雲湧

【中美貿易戰協議】蓬佩奧延交人權法報告  香港再成中美貿易戰籌碼

此外，蓬佩奧日前還就香港《基本法》23條表態，稱影響美國在香港的利益。有觀點指，疫情令中美關係陷入冰點，美國政界、乃至特朗普政府會更願意利用香港問題，作為遏制中國的工具。

美力挺台參與世界衛生大會

世界衛生大會（WHA）召開在即，台灣能否以觀察員身份參會引人關注。美國力撐台灣參與國際衛生事務，蓬佩奧還向世衛總幹事譚德塞喊話，呼籲邀請台灣參加世界衛生大會，他還呼籲歐洲支持台灣參會，以及其他相關聯合國活動。

武統台灣聲浪高  軍方鷹派轉態反對藏玄機

蓬佩奧呼籲譚德塞 邀請台灣參與世界衛生大會

【中美角力】美國據報推動台灣參與世衛會議 澳洲支持

惟中方強調，台灣參與世衛須要按照「一個中國」原則來處理，而「中國中央政府已經對台灣地區參與全球衛生事務作出了妥善安排，確保無論是島內還是國際上發生突發公共衛生事件，台灣地區都可以及時有效地應對」。

責任編輯：費風

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