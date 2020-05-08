【復課安排】內地3學生戴口罩跑步猝死 多地教育局急叫停

內地新冠肺炎疫情好轉，學校逐步開始復課。但近期溫州、鄲城、長沙上月相繼發生中學生戴口罩跑步猝死事件後，多地官方近日發出緊急通知，要求師生上戶外體育課保持安全距離，一律不戴口罩。

專家指跑步需氧量是平時20倍 戴口罩會呼吸困難

內地多地初三、高三學生4月陸續復課，但官方下令校方從嚴防疫，部分學校矯枉過正，甚至規定學生上體育課都要戴口罩，因而引發不幸事件。

綜合新京報、北京晚報報道，4月14日，浙江溫州市一名未滿16歲的初三學生在體育課1500米跑步活動中暈倒，經搶救無效死亡；4月24日，河南鄲城縣一名初三學生也在體育課發生意外，當時他繞著操場跑步，摔倒後猝死；4月30日，湖南長沙市一名學生在體育課1000米跑步測驗中倒地猝死。

據報道，這3起猝死事件的學生跑步時均佩戴口罩，其中兩人甚至還戴N95醫用口罩。鄲城校方已為此賠償37萬元人民幣與家屬和解。

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3名學生猝死是否與戴口罩跑步有直接關聯，還有待鑑定，但報道引述多名專家表示，跑步時需氧量是平時的20倍，戴口罩運動會造成呼吸困難，尤其是在劇烈活動時甚至可以危及生命，建議取消體育課戴口罩的規定。

多地教育部門該規定 戶外體育課不戴口罩

據報道，內地多地教育部門近日相繼下發通知，要求師生上戶外體育課保持安全距離，不准再戴口罩。其中，長沙市教育局7日表示，戴口罩上體育課既影響教學效果還可能「引發意外」，戶外體育運動保持安全距離時，師生一律不戴口罩。

貴州也於7日發布口罩使用技術指南，體育課保持1米以上距離不用戴口罩，建議口罩上標記姓名確保專人專用，避免交叉感染。

中南大學湘雅醫院呼吸內科教授唐勇軍在接受新華社採訪時表示，少年兒童選擇口罩的首要原則就是通氣舒適，N95口罩雖然防護性高，但不利於透氣，所以不能佩戴N95口罩進行跑步、打球等運動。

唐勇軍建議，體育課應盡量選擇在戶外通風的地方開展，在戶外活動時可以不戴口罩，學生之間應保持一定距離，避免密切接觸。

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責任編輯：蒯宇澄

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