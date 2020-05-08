【肺炎疫情】中國足協倡球員最多減薪一半 主席：外援也一樣

受新冠肺炎疫情衝擊，各地聯賽先後停擺，球會收入大減，掀起減薪潮。中國足協今日（5月8日）發布倡議書，建議減薪參考比例為30%至50%，具體方案由球會與球員協商。至於稅後月入不多過1萬元（人民幣，下同）的球員及教練，不建議調整薪酬。

外援都要減薪嗎？中國足協主席陳戌源昨接受央視節目採訪時稱，外援也一樣，如果區別對待就不公平，又強調將重新塑造財務體系，「不擠掉泡沫，中國足球沒有未來」。

陳戌源昨日已稱，中超停擺期間降薪幅度為30%-50%，希望球員正確對待，不能只有當下不想到未來。至於外援也一樣，有關方面已與國際足協溝通，若國內球員國外球員區別對待並不公平，國際足協認為合理降薪是符合預期，「若外援不同意降薪打官司到國際足聯，國際足聯會支持我們」。

中國足協今日向中超、中甲、中乙球會等，發布《關於男足職業俱樂部與所屬球員、教練員合理調整薪酬、共克時艱的倡議書》，提到本年度各級職業聯賽被迫延期，球會無法正常經營，市場收入微薄、人員成本高昂，經濟壓力不斷增大。各級球會與球員、教練員應同舟共濟、共克時艱合理調整薪酬。

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倡議書提到，各球會可與球員、教練就疫情期間調整合同薪酬平等、友好協商，尋求共同應對方案。如果內部有工會，則建議通過工會對話、協商。至於調整薪酬時間，應由今年3月1日起至2020賽季各級聯賽開始前一周為止。

稅後月入不多過1萬元 不建議減薪

倡議書建議球會與球員、教練協商確定薪酬調整的幅度，參考比例為30%至50%，但具體方案應由雙方協商。球會根據現金流情況，考慮與球員、教練協商於聯賽開始前遲支付部分薪金，但建議延遲支付比例不超過原合同約定薪酬金額的30%，且延遲支付部分應在聯賽開始後90日內補齊。

對於稅後月入少於或等於1萬元的球員及教練，不建議球會調整其薪酬；對於稅後月入少於或等於2萬元的球員及教練員，不建議球會延遲支薪。

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另外，陳戌源昨表示，中國足協一直就聯賽與各球會溝通，目標就是在滿足疫情防控要求的前提下，盡早開展聯賽。目前做了三套預案，一是完整方案，二是6月到12月的方案，如果繼續推遲還會有第三套方案。為了完成聯賽，可能會分成A、B組，分階段進行交叉賽和淘汰賽。

責任編輯：林佩怡

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