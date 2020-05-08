【中美貿易戰】貿易緊張緩和 滬指午後升1%重上2900關

中美貿易關係緊張緩和，中美高級貿易談判代表今日 （5月8日） 通話，內地三大股指高開高走，滬指午後重上2900關，創3月13日以來新高。

中午開盤後，滬指升幅擴大至1%，報2900.31點；深成指漲1.48%，報11023.3點；創指漲1.25%，報2133.06點。

盤面上，證券股領漲，農業服務、計算機、通信、家電等漲幅居前。

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據新華視點，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，今日上午應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆欽通話。

報道稱，雙方表示應加強宏觀經濟和公共衛生合作，努力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍和條件，推動取得積極成效。雙方同意保持溝通協調。

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此外，官媒《中證報》引述分析人士指出，近來市場利率持續大幅低於政策利率，表明市場降息預期濃厚。當前偏鬆的政策氛圍一時很難改變，市場利率與政策利率之間過大的利差，可能主要通過政策利率向市場利率靠攏進行修復。 5月，在繼續實施定向降準基礎上，降息有望，或再次迎來「雙降」。

責任編輯：蒯宇澄

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