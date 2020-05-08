【報復性消費？】上海迪士尼樂園下周一重開 首日門票開賣3分鐘即售罄

內地新冠肺炎疫情受控，上海迪士尼樂園下周一（5月11日）重開，今日上午8時起樂園門票重新發售。據內地傳媒報道，門票開賣3分鐘後，重開首日（11日）的門票已售罄，其他日期只餘少量門票。

上海迪士尼因新冠肺炎疫情關閉了107天之後，將於下周一重開，是全球第個恢復開園的迪士尼樂園。

上海迪士尼11日在限人數下重開 為全球首個

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據飛豬平台數據顯示，在飛豬旗艦店，今早8時門票開售後2秒，已有第一單成交。記者下午2時登錄上海迪士尼官網，重開首日（11日）及首個周日（17日）的成人1日門票已不能點選。

訂票後需預園入園 園內全程戴口罩

官網顯示，迪士尼樂園平日標準票為399元（人民幣，下同），長者和兒童票為299元，而周末標準票為499元，老人和兒童票為374元。目前門票發售到6月9日止。

上海迪士尼樂園還推出「半日票」，為下午2時入園，平日標準票249元，長者和兒童票為186元；週末標準票為329元，老人和兒童票為246元。

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有傳媒引述上海迪士尼樂園的客服人員稱，樂園開放時間為早上9點半至晚上7點半。門票預訂成功後，還需要提前預約入園。每一位到訪上海迪士尼樂園的遊客在到訪之前，必須進行遊客信息預約登記，憑健康綠碼、預約碼、有效證件方可入園。

樂園重開後，部分有頻繁互動的景點和體驗，如兒童遊玩區，以及劇院演出將暫時不對遊客開放。在恢復運營初期，樂園將實施限流，在樂園的排隊區域、餐廳、遊樂項目和其他設施安排安全距離，增加衛生消毒的頻次等，並要求旅客戴上口罩。

另外， 上海及廣東省今天分別宣布，明日（9日）凌晨零時起，將重大突發公共衛生事件應急響應級別，由二級降為三級。

據內地傳媒統計，全國已無一級響應級別省份，二級響應級別省份5個，分別是 北京、天津、河北、湖北、西藏； 三級響應級別省份21個，四級響應級別省份2個。

責任編輯：林佩怡

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