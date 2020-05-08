【新冠肺炎】內地最新研究：新冠病毒或是蝙蝠和穿山甲病毒重組

由新冠病毒引起的肺炎疫情致使全球死傷慘重，科學界持續追蹤病毒溯源。中國團隊7日在《自然》（Nature） 發表論文指，新冠病毒SARS-CoV-2可能是穿山甲-CoV樣病毒與蝙蝠-CoV-RaTG13樣病毒重組的結果。

從穿山甲中分離出高度相關的冠狀病毒

據內媒，論文題為「Isolation of SARS-CoV-2-related coronavirus from Malayan pangolins」，由華南農業大學及廣州動物園研究人員共同作為通訊作者。論文稱，新型冠狀病毒SARS-CoV-2與穿山甲-CoV樣病毒和蝙蝠-CoV-RaTG13樣病毒具有很高的序列同源性。雖然蝙蝠可能是各種冠狀病毒的宿主，但新冠病毒SARS-CoV-2是否有其他宿主仍不明確。

該研究從馬來穿山甲分離到一株冠狀病毒，其E、M、N和S基因與新冠病毒SARS-CoV-2的氨基酸同源性分別為100%、98.6%、97.8%和90.7%。特別是穿山甲冠狀病毒S蛋白內的受體結合域與新冠病毒SARS-CoV-2的受體結合域幾乎相同，只有一個非關鍵氨基酸差異。

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研究表明，在分析的25只馬來穿山甲中，有17只檢測到穿山甲冠狀病毒。被感染的穿山甲出現臨床症狀和組織學改變，抗穿山甲冠狀病毒的循環抗體與新冠病毒SARS-CoV-2的S蛋白發生反應。從穿山甲中分離出一種與新冠病毒SARS-CoV-2高度相關的冠狀病毒，表明它們有可能作為新冠病毒SARS-CoV-2的中間宿主。

此前，世衛也表示，新冠病毒可能起源於蝙蝠，但美國持續有聲音質疑病毒是由武漢病毒實驗室洩漏。

另外，研究人員在文中表示，如果野生動物貿易得不到有效控制，最新發現的這種被販賣哺乳動物體內的冠狀病毒可能會對公眾健康構成威脅。

責任編輯：尹航

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