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研究稱微信監控國外用戶 騰訊：保護用戶隱私

社會熱點 14:00 2020/05/09

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微信曾否認監控用戶。

加拿大多倫多大學下屬的安全研究團體公民實驗室（Citizen Lab）發表報告稱，騰訊（00700）旗下的即時通訊軟件微信（WeChat）對國際用戶實施監控，涉及圖片和文件，以加強用於控制中國境內用戶的審查機制。

騰訊發言人回應稱，已收到並非常重視公民實驗室的報告，確認WeChat國際用戶之間分享的所有內容都屬於用戶私隱，騰訊堅持按高標準運營，讓政策和程序符合每個有業務運營國家的所有法律法規。「保護用戶隱私和數據安全是騰訊的核心價值，我們期待持續獲得用戶信任，並為其提供出色的用戶體驗。」

公民實驗室周四（5月7日）發表報告，發現微信國際賬號之間的通訊會被監控，針對通訊中的文檔和圖像內容，目前未知文字信息是否受到監控；通訊中的政治敏感內容，會被用於訓練和擴大微信針對中國賬號的審查。

《華爾街日報》報道，微信的內容分析通常需要幾秒鐘，這足以讓被禁內容有機可乘。而根據報告，如果發現敏感內容，微信會將其列入內部黑名單，以幫助對中國用戶進行實時審查。

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據報，在一次測試中，研究人員使用關於已故諾貝爾和平獎得主劉曉波的一張漫畫，該漫畫已在微信黑名單上，他們修改了漫畫數字簽名，微信就會將其識別為一張新圖片。他們發現，該圖片首先在海外賬戶之間發送，讓微信針對中國賬戶實時審查這一修改後圖片的能力，提高近20%。同樣，海外賬戶之間分享與法輪功有關的新文本文件，也讓微信能夠針對中國用戶實時審查文件。

專家：從事敏感工作 使用微信要三思

公民實驗室稱，無證據顯示微信監控國際用戶的決定，是受到中國政府指示，認為微信此舉也可能是出於技術方面的考慮。此外，沒有其他確切証據明晰哪些內容被監控，監控的所有動機，以及微信與誰或哪些機構分享這些監控數據。

有網絡安全專家指出，該報告的調查結果表明，從事敏感工作時，使用微信要三思。

另外，《華爾街日報》指出，這份新報告對中國應用程式審查和監控，提出了新的擔憂，而有關審查和監控已經受到華盛頓方面的審視。去年11月，美國對短片平台抖音（TikTok）發起一項國家安全評估，有美國參議員擔心這款應用對內容進行審查。

責任編輯：伍樂

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