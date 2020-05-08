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【中美.華為】准美企共同制定5G標準　不代表美國放鬆封殺華為

經濟脈搏 16:00 2020/05/08

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路透社報道指，美國商務部接近簽發一項新規，允許美國企業與華為共同參與5G網絡標準的制定，由於時值美國祭出「華為禁令」一周年，令外界猜測美國是否重新對華為開門、成為中美「華為風暴」落幕前奏？這一幕會否出現有待觀察，但目前難以如此樂觀。

路透社周四引述知情人士透露，美國商務部即將批准的一項新規定，計劃允許美國公司參與華為也是成員之一的標準制定機構。

路透社：美商務部將批准涉及華為新規定　

美國去年針對華為推出實體清單後，禁止美國企業與華為展開技術交流，形同封殺華為5G技術發展；如今，美國倘若批準美企與華為共同參與5G網絡標準的制定，外界關注特朗普政府對華為的敵視態度，是否已出現轉變？

【華為5G】傳美草擬新規 准美企與華為共同參與5G標準制定 華為回應

【華為5G】英外交部：不改變讓華為參與5G建設決定

但觀察者認為，值得注意是，技術標準制定不代表技術研發、更不代表技術轉化成商業產品；外電如今所傳的，只是美國擬放鬆標準制定一環，美國技術、甚至芯片等關鍵元件直接出口給華為的禁令尚未有所鬆動。

因此美國極其量只是便利美企運作，避免美企因華為參與、而無法加入國際機構共同制定5G標準、傷害美國企業利益，進而影響美國在5G時代的技術發展，但不代表特朗普政府對華為的態度生變。

容許合作制定標準　不代表將技術出口給華為

事實上，華為已經是通訊、雲計算、物聯網等領域的規則制定者之一，如美企不與華為合作，美企會同樣有損失。

【中美角力】蓬佩奧：中國抗疫欠透明  反映各國應審視是否用華為

受美國禁令及疫情打擊 華為首季銷售收入增長大幅放緩

據了解，華為已是全球最大電訊設備商，在400多個標準組織、產業聯盟、開源社區等擔任重要職位。該公司還在第三代合作伙伴計劃（3GPP）、美國工業互聯網聯盟（IIC）、電氣電子工程師學會標準協會（IEEE-SA）、寬帶論壇（BBF）、歐洲電訊標準（ESTI）、雲原生計算基金會（CNCF）等重要組織擔任領導職務。

此外，華為方面也積極向國際組織提交標準提案。在個別5G技術領域，華為甚至提交了近兩萬個標準提案，這讓華為在2018年後也逐漸成為國際通訊標準界尤其是5G技術的「規則制定者」。

放鬆制定標準限制　美企受惠或大過華為

有評論認為，在5G標準制定上，華為的話語權遠強於高通（Qualcomm）等美國公司；相反，在美國技術企業和工程師因為本國的技術壁壘，繼續處於劣勢。

【中美角力】疫症未過冷戰已啟動  美連環三箭發動科技戰

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分析指，在此前提下，美國商務部允許美企與華為共同制定標準，某程度上是美國受多於華為，免美企在標準制定一環中被邊緣化。

觀察者指，特朗普政府已將中國定為戰略競爭對手，科技戰如火如荼，暫未有跡象顯示美國會在採購華為5G產品、準許華為產品進入美國市場、乃至出口技術給華為有任何鬆動。美國放鬆華為禁令，很難是短期內發生的事。

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本報記者：程國知

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