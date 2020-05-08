白宮發言人連轟美4大媒體  內地網民食花生熱議女版戰狼

美國白宮新任發言人新任白宮發言人麥恩娜莉（Kayleigh McEnany）在6日記者會最後回答提問時，以連珠炮方式一一數落台下4家媒體數月前對新冠疫情的報導，並指稱這些問題留給媒體，在這幾天反省一下「你們會收回當時說過的話嗎？」說完後不顧媒體追問，扭頭就走，留下現場媒體一片愕然。

麥恩娜莉於今年4月初出任白宮發言人，5月1日在白宮記者會上首度登台，這次也是過去一年來首次由白宮發言人主持的記者會。她的首次記者會上表現平平，全部以準備好的講稿回答提問，並全力為特朗普辯護，偶爾也出現與記者爭辯的場面。麥恩娜莉擁有哈佛大學法律學士學位，曾在霍士新聞台工作。

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然而在她第二場的記者會上的表現，很可能會帶來美國新聞界的負評。記者會上有媒體提問稱：麥恩娜莉在擔任白宮發言人之前接受《霍士新聞》採訪時曾表示，「特朗普總統不會讓新冠病毒擴散至全美國」，事到如今，你會考慮收回當時說過的話嗎？

麥恩娜莉對於台下提出問題的方式顯然極不悅，但一開始還針對問題進行回答，談到特朗普政府針對疫情採取的各項措施，包括各國的旅行限制，而當時還沒有太多的新冠病毒病例，也沒有恐慌問題。

但隨後麥恩娜莉話鋒一轉，模仿特朗普慣用的風格反問台下媒體稱「問你們同樣的問題：《霍士新聞》會不會收回曾說的『新冠病毒不會大流行』這句話？」

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接著她又用同樣語氣，逐一點名《華盛郵郵報》、《紐約時報》、《公共廣播電視》，指稱他們曾在報道中指摘政府不該把病毒看得太嚴重、恐懼比病毒傳播更快等類似言論，麥恩娜莉說，「你們這些媒體要不要收回這些話？我留給你們這幾個問題，你們可能會有自已的答案。」說完後，不顧現場記者的追問，麥肯奈妮扭頭便走，留下現場媒體一片錯愕。

麥恩娜莉這次記者會的視頻在內地廣傳，過去一段時間，中國外交部發言人表現頗有爭議，如今內地網民「食花生」看白宮發言人與美國媒體「互插」，網上一片熱議，有人稱之為「美國女版戰狼」，對於麥恩娜莉看法兩極。

稱讚麥恩娜莉表現的網民指她不僅漂亮而且有禮有節。有網民讚麥恩娜莉靚女，稱發言人的樣貎也很重要，「一直認為發言人這種活起碼應該找個五官看著舒服順眼，給人感覺心胸開闊的感覺，像這種的！那種五官都擠在一起，緊鎖眉頭的，看著就心胸狹窄之人影響形像！」

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對於白宮發言人與記者互撼，有網民讚美國新聞自由，「媒體刁鑽的發問，發言人優雅的懟……美國確實不夠完美，但是對自己的公民講道理，尊重人性！」「中國記者可以刨根問底嗎？去河南被八個街道辦事處工作人員搶手機，刷手機，按法律應該拘留，不了了之了」。

但也有不少內地網民批麥恩娜莉撒謊，「這個女人在為特朗普詭辯！完全是一副都是流氓誰怕誰的嘴臉！」「這個發言，其實意思就是，你們也胡說八道，我當然也可以，如果不讓我胡說，那你們也不能胡說。」

也有人理性分析，「早期美國媒體對於新冠的不重視甚至是調侃，確實誤導了大量美國人，這是事實，所以對於視頻中白宮發言人的對話，我個人很欣賞，美國這些媒體對於美國本土疫情的蔓延負有不可妥協的責任。」

責任編輯：鄧中建

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