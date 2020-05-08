【中國經濟】全國共發放逾190億元消費券 真能促消費嗎？

疫情後，怎麼重振經濟？商務部副部長王炳南表示，據初步統計，在疫情發生以來，有28個省市、170多個地市統籌地方政府和社會資金，累計發放消費券達到190多億元(人民幣，下同)，實現聚焦人氣、增強信心、提振消費的目標。

王炳南在國務院聯防聯控機制新聞發布會指出，發消費券等措施，提高了受疫情影響的消費信心，促進人氣回升，對消費增長起「四兩撥千斤」的作用，亦能保障和改善民生，幫助受疫情影響的行業，為餐飲與零售等受疫情影響較大行業帶來了客流量，增加了實際收入。

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他並表示，五一期間，重點零售企業日均銷售額比清明假期增長32.1%，呈現加速回升態勢。全國餐飲、住宿行業消費復甦指數比今年清明假期分別提升18.8和15個百分點，消費規模已恢復至去年同期70%左右，比今年清明假期提升約20個百分點。

他指出，五一期間商品消費亮點突出，汽車、家電等前期被抑制凍結的耐用消費品銷售明顯回升，上海、重慶、浙江重點監測企業汽車銷售額按年分別增長49.6%、28.5%和8.8%，部分電商平台家電銷售額增長1倍左右。

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不過，有報道指，官方發消費券，民眾則是上有政策，下有對策。有些人在朋友圈、微信群將搶來的券迅速轉賣，甚至在二手銷售平臺上，消費券更是全面傾銷，昆明、珠海橫琴、佛山三水、安徽阜陽的消費券全都有賣。

此外，還有人想到找線下商戶配合，比如，到符合條件的商家刷消費碼用一張300減100的券，但沒有產生任何消費，抵扣完後實際支付200元，商家實際收到300元，然後商家把其中的260元再返給消費者，雙方就共同瓜分了這100元。

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責任編輯：蒯宇澄

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