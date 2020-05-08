【中美角力】「抑制美國野心」 環時總編：中國核彈頭需擴至千枚

▲ 胡錫進表示，中國需要有更大的核武庫，來抑制美國的戰略野心和對華沖動。

中美關係緊張之際，內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進提出，中國需要在較短時間內，將核彈頭數量擴大到千枚水平，包括至少有100東風-41戰略導彈，強調要抑制美國的戰略野心和對華沖動。

在北京，外交部例行記者會上，亦有記者提到胡錫進的言論，中國外交部發言人華春瑩著記者去問胡錫進，稱「在中國也有言論自由」，又建議記者與他交流，「聽聽他對當前一些國際問題的觀點」。

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胡錫進今日在微博發文，指「我們熱愛和平，有不首先使用核武器的承諾，但我們需要有更大的核武庫來抑制美國的戰略野心和對華沖動」。他又稱，也許過不了多久，就需要有很強大意志來應對挑戰，這離不開東風和巨浪家族的支撐。據指，東風-41洲際彈道導彈、近日傳出試射的巨浪-3潛射彈道導彈，射程均覆蓋美國。

胡錫進表示，別以為核彈頭平時沒用，「我們天天都在使用它們，默默用它們塑造美國精英們對中國的態度」，而形容有專家認為核武夠用就行，「像孩童一樣天真」。他解釋，他永遠希望中美友好相處，但國家間的和平共處不是求來的，需要戰略工具來塑造。

他續說，中方面臨著與越來越不理性的美國艱難互動，對方只相信實力，「其實我們沒多少時間圍繞該不該增加核彈頭扯淡，我們需要只爭朝夕做這件事」。

責任編輯：林佩怡

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